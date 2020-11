L'atur s'enfila un 5,5% a les comarques gironines i l'octubre es tanca amb 47.739 desocupats

L'atur continua enfilant-se a les comarques gironines i l'octubre es tanca amb 47.739 desocupats, quasi un 30% més que ara fa un any. La pandèmia continua afectant de ple el mercat laboral de la demarcació, perquè a un període en què tradicionalment la xifra d'aturats ja s'incrementava, ara cal sumar-hi els estralls que ha fet el virus. A l'octubre, l'atur ha augmentat un 5,5% a comarques gironines, cosa que suposa que ara hi ha 2.483 desocupats més. És el territori català on més puja la xifra d'aturats. En paral·lel, aquells negocis que han abaixat la persiana per sempre arran del coronavirus, sumat a la destrucció de llocs de treball, fan que en un mes la Seguretat Social hagi perdut 6.832 afiliats (cosa que suposa un descens del 2,11%).