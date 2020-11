Diversos economistes apunten a l'augment de salaris dels treballadors de l'hostaleria per atraure turisme de qualitat

Els economistes Miquel Puig, Modest Fluvià i Emili Aguiló han coincidit en què cal augmentar el salari dels treballadors del món de l'hostaleria per atraure un turisme de més qualitat. Segons han apuntat en un debat organitzat per la Taula Gironina del Turisme, els tres homes consideren que una millora dels salaris haurà d'anar acompanyat de l'augment del preu i això implicarà augmentar la rendibilitat dels negocis, però també un major impacte del turisme. Per altra banda, els economistes també han apuntat caldria incrementar els impostos al sector per tal de reduir el sobrecost que implica als ajuntaments mantenir un entorn adequat per atraure el turisme, com ara la reparació de la sorra de la platja o la neteja dels carrers.