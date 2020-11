L'atur puja un 30% a Girona, la xifra més elevada de Catalunya

L'atur va créixer un 29,7% a Girona el mes d'octubre passat respecte al 2019. Així ho reflecteixen les últimes dades d'ocupació fetes públiques pel Ministeri de Treball, en les quals, com ja ve essent habitual des del març, mostren els estralls de la pandèmia en l'economia gironina. La província va tancar el mes passat amb 47.739 desocupats, 10.930 més dels que hi va haver durant el desè mes de l'any passat. En aquest cas, a més, es tracta de l'augment més elevat de Catalunya.

A Barcelona l'atur ha augmentat un 23,9%; a Lleida, un 28,5%, i a Tarragona, un 27,2%. L'increment de prop del 30% a la província indica que l'economia gironina s'està mostrant especialment vulnerable davant dels efectes de la covid. Les dades de l'octubre inclouen ja les restriccions dels governs per la segona onada i poden explicar el repunt, tot i que per tenir la fotografia completa caldria completar-la amb les xifres dels ERTOs, que també han anat en augment des del dia 16. De fet, l'estadística del Ministeri de Treball també inclou un apartat específic sobre l'impacte de la covid-19 que recull els ERTOs per demarcacions. A les comarques gironines, segons aquestes dades, aquest octubre hi ha 2.317 expedients en vigència a la demarcació –la majoria, per força major- que afecten 9.357 treballadors.

De moment les dades del Ministeri de Treball confirmen que una nova crisi econòmica de gran magnitud ja està ben instal·lada a casa nostra, i això es nota també en l'apartat de la contractació.

L'economia gironina ha registrat, amb 19.784 contractes, l'octubre més fluix dels últims sis anys. Des del 2014 les empreses havien aconseguit signar sempre més de 20.000 contractes mensuals, però els efectes del coronavirus han trencat aquesta dinàmica. El mateix passa amb la contractació acumulada, que el mes passat va situar-se en 188.522 signatures, uns números que no es veien des del 2013, durant el pic de l'anterior crisi econòmica 2013, quan n'hi va haver 169.253. El nombre d'aturats també s'acosta al de la primera recessió. Cal remuntar-se fins al 2015 per tenir uns números que sobrepasséssin els 48.000 aturats. Des de llavors la dada d'atur sempre havia anat a la baixa, i l'any passat se situava al voltant dels 36.809 aturats.



Gairebé mig milió

Al conjunt de Catalunya l'atur registrat en el Servei Públic d'Ocupació va pujar en 6.358 persones a l'octubre a Catalunya, un 1,33% més respecte al mes anterior, fins a situar el nombre total de desocupats en 484.559, segons dades facilitades aquest dimecres pel Ministeri de Treball.

El secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta va afirmat que «el mercat de treball resisteix els cops de la pandèmia»per «l'impacte contingut, menor al que fa una setmana podíem preveure per les mesures de restricció». Va explicar que, al mes d'octubre, Catalunya tenia 39.717 persones més afectades per expedients temporals respecte al mes de setembre, «un impacte menor al que prevèiem fa una setmana». En roda de premsa per valorar les dades de l'atur, Ginesta ha afirmat que, des de 2008, el mes d'octubre sempre ha pujat l'atur registrat, tot i que el d'aquest any és el més moderat de la sèrie històrica a causa del poc dinamisme laboral i la manca d'activitat econòmica de l'estiu.

Les patronals veuen «més ombres que llums» en les xifres de l'atur i reclamen actuacions en els sectors més afectats. Foment exigeix plans de xoc urgents i Pimec demana actuacions «encara que siguin proteccionistes» per salvar empreses.

Per la seva banda, els sindicats CCOO i UGT van advertir ahir de l'impacte de l'augment de l'atur registrar aquest octubre passat entre els col·lectius més vulnerables i amb feines més precàries. La secretària de Política Sindical de la UGT, Núria Gilgado, va expressar la seva preocupació per l'increment de la desocupació entre les persones joves, majors de 45 anys i immigrants.