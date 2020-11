Els ERTO associats a les noves restriccions ja afecten 11.257 persones a les comarques gironines

Els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) provocats per les noves restriccions per contenir la segona onada de la pandèmia a les comarques gironines ja afecten 11.257 persones de 2.167 empreses.

Situació a Catalunya

A Catalunya, més de 106.000 persones han estat incloses en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les últimes tres setmanes, des que es van anunciar les primeres restriccions per combatre la segona onada de covid-19, amb el tancament de bars i restaurants i centres d'estètica. Des del 16 d'octubre, el Departament de Treball ha rebut 15.941 expedients, la gran majoria per força major d'impediment (10.193), amb una exoneració total de les quotes a la Seguretat Social. Els que argumenten que les limitacions decretades pel Govern els han obligat a limitar l'activitat són 5.453. La resta, són per causes econòmiques.

Barcelona és la província catalana més castigada amb 10.762 expedients i 79.826 afectats des del 16 d'octubre. El segon territori amb més expedients és Girona amb 2.167 empreses que han decidit suspendre la seva activitat i la feina d'11.257 persones. A continuació hi ha Tarragona amb 1.586 ERTO registrats a la conselleria que dirigeix Chakir El Homrani en tres setmanes i 10.028 treballadors afectats. A Lleida, els expedients presentats freguen el miler (992) i els treballadors amb la feina 'hibernada' ja són 3.817. Per últim, a les terres de l'Ebre els ERTO ja són 470 i les persones que passaran a cobrar una prestació d'atur, 1.624.