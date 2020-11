Les restriccions eleven a 11.257 el nombre de gironins afectats per un ERTO

Les comarques gironines ja sumen 11.257 afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) des de l'inici de les restriccions, a mitjans de l'octubre passsat. Les darreres dades de la conselleria de Treball revelen un creixement sostingut, tant de les empreses com dels treballadors en aquesta situació.

En total, la província suma 2.167 expedients des del 16 d'octubre, un número que ha augmentat de manera contundent setmana rere setmana: durant els primers set dies les empreses que es van acollir a la regulació temporal d'ocupació van ser 628; el nombre va augmentar fins als 1.300 ERTOs la setmana següent, i al llarg d'aquesta ja ha rebassat els 2.000. El mateix ha passat amb els treballadors: 3.600 durant els primers set dies, 7.370 la semana passada i més d'11.000 en l'actualitat.

El panorama és semblant al conjunt de Catalunya. La segona onada avança i la xifra de treballadors afectats per un ERTO torna a pujar. Ja són més de 100.000 els nous afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació a Catalunya, després de les diferents restriccions a l'activitat econòmica i la mobilitat decretades pel Govern de la Generalitat a mitjans d'octubre. Gairebé 16.000 empreses han recorregut a un d'aquests expedients per pal·liar els efectes del tancament de bars, restaurants, centres comercials o teatres, així com la limitació d'aforament d'altres negocis que sí que continuen oberts.



Corba creixent

Les dades actualitzades ahir pel Departament de Treball dibuixen una corba creixent. En l'última setmana la xifra d'afectats pràcticament s'ha duplicat, i ha passat de 68.350 treballadors suspesos el passat divendres 30 d'octubre a 106.552 afectats que tenia registrats ahir el Departament. Determinar el nombre exacte de persones que actualment estan en ERTO (sumant els que persisteixen de la primera onada i els nous de la segona) no és possible actualment.

La Seguretat Social està harmonitzant les dues estadístiques i les dades disponibles només permeten una aproximació que rondaria els 200.000 afectats. Doncs a finals d'octubre persistien de la primera onada 101.026 treballadors i el mateix dia la Generalitat tenia registrats 95.406 afectats pels nous expedients.



Nou format

La majoria d'empreses que han recorregut al nou format dels ERTOs, renovat el passat setembre fins al 31 de gener de 2021, és a causa d'un tancament forçat per una decisió administrativa.

Dos de cada tres empreses van presentar un expedient per impediment, davant el terç restant, que va ser per limitació de part de la seva activitat. La gran majoria de treballadors afectats per aquesta segona onada d'ERTOs es concentren a la província de Barcelona, concretament el 75% d'aquests 106.552 empleats suspesos.