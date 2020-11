Telefónica fa arribar la cobertura 5G al 67% de la població gironina

Telefónica farà arribar la cobertura del 5G al 67% de la població gironina d'aquí a finals d'any. Així ho va avançar la companyia, que preveu que aquest desplegament es faci en 63 municipis de la província, una acció que no només s'estendrà a les grans localitats sinó també en pobles petits.

Telefónica emmarca l'activació d'aquesta tecnologia en un pla general per expandir-la arreu d'Espanya. Aquesta encesa ja s'ha fet a llocs com la ciutat de Girona o Olot i la companyia preveu que arribi abans del gener a capitals i grans ciutats com Figueres, Blanes, Lloret de Mar, però també en municipis més petits com Llers, Verges o Camprodon.

El director general de Telefónica a Catalunya, Comunitat Valenciana, illes Balears i Múrcia, José Manuel Casas, explica que els objectius de l'empresa són els de fer arribar el 5G al 75% de la població espanyola, però que en el cas de Girona la xifra és un pèl inferior per la dispersió de població i la dificultat d'accés d'algunes zones, com per exemple el Pirineu.

5G són les sigles per referir-se a la cinquena generació de tecnologia de telecomunicació mòbil. Si les primeres generacions permetien només les trucades i els missatges, les actuals incorporen xarxes més potents que permeten la navegació per internet.

El 5G és l'última d'aquestes tecnologies i representa un salt de gegant en el món de la connectivitat mòbil. En l'àmbit particular, Casas destaca diverses innovacions del 5G respecte al 4G, com per exemple una velocitat de connexió molt més elevada. Això implica descarregar-se pel·lícules en pocs segons o una millora qualitativa de la latència, és a dir, la suma de retards temporals d'una xarxa (per exemple, el temps que tarda en carregar una pàgina web).

Però la veritable revolució és en l'àmbit empresarial. El 5G és l'eina bàsica per fer rutllar l'anomenat «internet de les coses», una transformació digital que ja està sacsejant la societat i que s'està tornant imprescindible per a les companyies i els governs.

Casas parla del concepte «sensorització» com la clau de volta de tot plegat, és a dir, de la incorporació de sensors als processos productius per recopilar informació i utilitzar-la per millorar l'eficiència. Tots aquests sensors (des dels que mesuren l'emmagatzematge d'un tanc de blat fins els que calculen la velocitat d'un camió o l'aforament d'un local) necessiten el 5G per funcionar d'una manera òptima. D'aquí que moltes empreses tinguin pressa per fer-ne ús.



Implantació «massiva»

En aquesta línia, Casas qualifica de «massiva» la implantació de la tecnologia 5G que ha dut a terme Telefónica en terres gironines i explica que ho han pogut dur a terme gràcies a dos factors. Primer, perquè la companyia tenia la infraestructura preparada, ja que les antenes telefòniques ja comptaven amb 4G d'última generació, fet que permet compartir espectre radioelèctric amb la 5G. I segon, perquè la majoria d'antenes estan connectades amb fibra òptica i això garanteix aprofitar al màxim els avantatges de la nova tecnologia.

De cares al futur, la companyia està esperant l'adjudicació de noves freqüències per part del Govern central per acabar de fer una expansió major al territori. «Teníem l'electrònica preparada per ser 5G i la majoria d'antenes connectades amb fibra per sota. Això ens ha permès que en posar-ho, només hem hagut de fer 'clic' i ja ho teniem», assegura Casas.

El responsable de Telefónica a Catalunya sosté que la crisi generada per la pandèmia de la covid-19 ha accelerat la necessitat de les empreses a incorporar aquesta tecnologia als seus sistemes. «M0ltes han vist que això no és una cosa de broma, que amb el 5G no s'hi juga. Han dit, o ho fem ara, o morim».