Les borses es disparen pels avenços en la vacuna per la covid-19 i la victòria de Biden

L'Ibex 35 ha tancat aquest dilluns amb una històrica pujada del 8,57% impulsat per l'eufòria dels avenços en la vacuna per la covid-19, després de l'anunci de Pfizer i Biontech d'una eficàcia del 90%. Es tracta del major increment al parquet espanyol en una dècada, també afavorit per la confirmació de la victòria de Joe Biden als EUA. Concretament, el selectiu espanyol s'ha situat en els 7.459 punts (589 punts més), amb un rebot espectacular de les empreses turístiques i les entitats bancàries. Melià Hotels (+37,08%), el grup d'aerolínies IAG (+26,07%) i Bankinter (+19,90%) són els tres valors que més pugen, però també s'han apuntat al carro alcista Colonial, el Banc Santander, el Banc Sabadell i Repsol amb augments d'entre el 18 i el 19%.

De fet, 18 de les 35 companyies de l'Ibex han finalitzat la jornada amb una pujada de doble dígit de les seves accions. Com a contrapartida, les poques companyies que han tancat amb negatiu han estat Pharma Mar –tècnicament competidora de Pfizer i Biontech en la recerca de la vacuna- amb una caiguda del -8,18%, Cellnex Telecom amb un descens del -6,23% i Solaria Energia y Medio Ambiente amb un -6,15%. Als parquets europeus mateixa tònica que a l'Ibex-35, el DAX alemany ha pujat un 4,94%, el CAC de París ho ha fet un 7,57% i l'FTSE d'Itàlia s'ha incrementat un 5,38%.