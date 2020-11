Generalitat posposa fins demà la sol·licitud d'ajudes als autònoms

El departament de Treball de la Generalitat ha posposat fins demà la recepció de sol·licituds d'ajudes als autònoms afectats per la crisi amb la finalitat de reforçar la plataforma tecnològica que les tramita, que avui s'ha vist saturada davant el cúmul de sol·licituds rebudes.

El web del departament de Treball de la Generalitat, que permet tramitar aquestes ajudes ofertes pel Govern als autònoms, ha patit problemes de saturació des de les nou del matí a causa de l'allau d'usuaris que intentava demanar els 2.000 euros oferts per persona.

Amb tot, el departament de Treball de la Generalitat ha arribat a tramitar un total de 3.543 sol·licituds.

Nombrosos usuaris han expressat en les xarxes socials la seva queixa per no poder tramitar aquesta sol·licitud o per talls quan intentaven completar els tràmits.

"Per alta saturació en les plataformes, a hores d'ara es poden produir talls en el servei de tramitació", assegurava la mateixa web de Treball aquest matí.

En un comunicat, aquest departament ha explicat que vol "reforçar la plataforma tecnològica vàlida, gestionada per l'Administració Oberta de Catalunya, del departament de Polítiques Digitals, que permet autentificar els sol·licitants i que durant aquest matí ha generat algunes incidències a causa de l'alta demanda simultània".

Aquest departament ha admès que l'allau de sol·licituds "ha fet alentir el procés".

El pressupost amb què s'ha dotat el govern català a aquestes ajudes directes als autònoms és de 20 milions d'euros, de manera que el Govern podrà abonar aquests 2.000 euros a 10.000 sol·licitants.

Es tracta d'un ajut per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica dels autònoms i està condicionada a tenir el domicili fiscal en un municipi català, al fet que la base imposable de l'última declaració de la renda és igual o inferior a 35.000 euros i què el rendiment net dels tres primers trimestres de 2020 no superi els 13.125 euros.

Aquests 2.000 euros són compatibles amb altres ajuts, prestacions, subsidis o subvencions, tant públiques com privades, destinades a la mateixa finalitat.

Ja al març, el Govern va aprovar destinar 7,5 milions a compensar autònoms per les pèrdues causades per la pandèmia, unes ajudes que van beneficiar 8.869 persones, que van percebre entre 530 i 2.000 euros.