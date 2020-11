Les borses es disparen per l'anunci de Pfizer sobre la vacuna i la victòria de Biden

L'Ibex-35 va acabar la sessió d'ahir amb una alça del 8,57%, fet que va portar el selectiu a situar-se en els 7.459,40 punts sencers, en una jornada marcada per l'anunci de Pfizer sobre els avenços de la seva vacuna contra el coronavirus.

En concret, Pfizer i Biontech van anunciar ahir al migdia que la seva vacuna contra la covid-19 és eficaç en més del 90%, després de l'«èxit» de la primera anàlisi intermèdia del seu assaig de fase 3, un fet que va disparar les borses, entre elles l'Ibex-35, amb el sector de viatges i el turisme liderant les pujades.

Així, la seva candidata a vacuna basada en ARNm, BNT162b2 contra la SARS-CoV-2 va demostrar la seva eficàcia contra el coronavirus en participants sense evidència prèvia d'infecció, segons la primera anàlisi d'eficàcia provisional realitzada el 8 de novembre. Les proves van ser realitzades a un total de 43.538 participants i l'anàlisi va avaluar 94 casos confirmats de covid-19 en participants de l'assaig.

No obstant això, els inversors segueixen atents a l'impacte de la segona onada de la covid-19, amb augment de contagis i noves restriccions en diferents països d'Europa, entre els quals Espanya.

A més, el selectiu espanyol obria ahir amb pujades de l'1,5% després de la victòria del candidat demòcrata Joe Biden a la cursa presidencial als Estats Units, que es va saber durant el cap de setmana. Aquest fet va posar fi a la incertesa dels últims dies i allunya, de moment, les maniobres de Donald Trump d'obrir una batalla legal pels comicis.



Fort repunt

Les majors pujades les van protagonitzar les empreses relacionades amb el turisme i els viatges, liderades per Melià (37,08%), IAG (26,07%), Amadeus (15%), Aena (14,89% ), a més de Bankinter (19,9%), Banco Santander (19,22%) i Banc Sabadell (19,1%). A la banda de les caigudes es van situar PharmaMar (-8,18%), Cellnex (-6,23%), Solaria (-6,15%) Endesa (-0,86%), Viscofan (-1,81 %) i Siemens Gamesa (-1,48%).

La resta de places europees van acabar també en positiu, amb ascensos del 4,67% per a l'FTSE 100 de Londres, del 7,57% per al Cac 40 de París, del 4,94% per al Dax de Frankfurt i del 5 , 43% per al Mib de Milà.

En aquest escenari, el barril de petroli West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, cotitzava a 40,61 dòlars, mentre que el cru Brent, de referència per a Europa, marcava un preu de 42,7 dòlars. Per la seva banda, la prima de risc espanyola se situava en els 70 punts bàsics, mentre que la cotització de l'euro enfront de el dòlar es col·locava en 1,1814 «bitllets verds».

Les accions de Pfizer pujaven un 12,7% a la Borsa alemanya, fins als 34,6 euros, a les 14 hores d'ahir després d'anunciar que la seva vacuna contra el coronavirus ha demostrat una eficàcia del 90%.



Guanys a Wall Street

Per la seva banda, els principals índexs de Wall Street arrencaven la sessió d'ahir amb guanys de fins a més del 5% després de l'anunci de Pfizer sobre els avenços de la seva vacuna contra la covid-19 i de la victòria del candidat demòcrata Joe Biden en la carrera presidencial als Estats Units, la qual cosa posa fi a la incertesa dels últims dies i allunya les maniobres de Donald Trump d'obrir una batalla legal pels comicis.

En concret, l'índex Dow Jones obria amb un augment del 5,25% i se situava en els 29.820 punts, mentre que el selectiu S&P 500 van avançar un 3,68% i al Nasdaq, un 1,42%, en els primers compassos de la sessió matinal d'ahir.

Abans de l'anunci de Pfizer, Goldman Sachs Inc. havia dit que els mercats financers semblaven haver comptabilitzat en gran mesura els resultats de les eleccions dels EUA i podrien enfocar l'atenció cap al progrés d'una vacuna i les perspectives de creixement. Les «probables notícies sobre vacunes en les pròximes setmanes podrien ser el proper esdeveniment clau de risc», van escriure els estrategs Dominic Wilson i Vickie Chang en un comentari diumenge. La notícia d'una vacuna primerenca podria conduir a una alça dels nivells actuals de mercat, van predir.