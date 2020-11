Aquests són els hostalers que podran accedir a la prestació extraordinària d'autònoms

El sector de l'hostaleria que no serveix a domicili ni fa recollida de menjar al local podrà finalment accedir a la prestació extraordinària d'autònoms. El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social ha flexibilitzat els criteris per aconseguir l'ajuda per suspensió temporal d'activitat (RDL 30/2020) i els negocis afectats hauran de fer una declaració responsable per certificar. El govern espanyol reacciona al fet que en algunes comunitats autònomes –com Catalunya- s'hagi ordenat el tancament total de bars i restaurants, i només es permeti el servei de recollida i entrega de menjar. La restauració que no podia fer cap d'aquests dos serveis quedava fins ara fora de tota ajuda, i havia aixecat les crítiques del sector i d'associacions com ATA.

"Solucionat. Els autònoms d'hostaleria que tanquin per ordre administrativa tindran prestació extraordinària per suspensió d'activitat", ha aplaudit el president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor. "Hauran de presentar a la seva mútua una declaració responsable que no fan venda a domicili ni menjar per emportar", ha precisat Amor. El Ministeri de Seguretat Social ha confirmat aquest dimarts que la quantia de la prestació és el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada, una quantitat que s'incrementa en un 20% si el treballador autònom és membre d'una família nombrosa. A banda, queda exonerat de pagar les quotes però el període li compta com a cotitzat.



Caiguda d'un 75% de la facturació en un any

En paral·lel, el Ministeri liderat per José Luis Escrivá ha recalcat que tots els treballadors autònoms de l'hostaleria –tant si realitzen activitat a domicili com si no- poden sol·licitar la prestació extraordinària si han registrat una caiguda de facturació del 75% respecte a l'últim trimestre del 2019 o del 50% en comparació al primer trimestre del 2020. El 30 d'octubre passat la Seguretat Social va abonar 234,21 MEUR a més de 256.000 treballadors autònoms als quals es va reconèixer alguna de les ajudes posades en marxa pel govern espanyol per lluitar contra la pandèmia. D'aquests beneficiaris, quasi 15.000 van rebre la prestació per suspensió temporal de l'activitat.

