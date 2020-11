ERC i JxCat es culpen del caos dels ajuts als autònoms

La nova ajuda de 2.000 euros habilitada per la Generalitat per a autònoms amb baixos ingressos es va esgotar ahir al migdia. La pàgina web de Treball ja va rebre i validar les 10.000 sol·licituds fixades com a límit pressupostari per a aquest pagament únic, dotat amb 20 milions d'euros de fons.

El procés va culminar poc després de les 12 del migdia, després de dues jornades amb molts problemes tècnics i saturació dels servidors de la Generalitat. També amb crítiques de l'oposició i una picabaralla entre els socis de Govern.

El xoc entre socis va venir perquè l'ajuda la disposa el Departament de Treball, governat pel conseller d'ERC Chakir el Homrani, però la infraestructura tècnica la gestiona el Departament de Polítiques Digitals, liderat pel conseller de Junts Jordi Puigneró. «Ens havien assegurat que aquesta vegada funcionaria perfectament», comenten fonts de Treball. «Era clar que amb les bases que han plantejat hi hauria aquest volum de sol·licituds, era inassumible i previsiblement col·lapsaria qualsevol sistema», repliquen des de Polítiques Digitals.



Mig milió de peticions

La pàgina web de la Generalitat va registrar incidències en el segon dia habilitat perquè els autònoms sol·licitessin la nova ajuda de 2.000 euros. El Departament de Treball va reobrir els servidors, després que es col·lapsessin durant la jornada de dilluns; fins al punt que Treball va haver de bloquejar els formularis d'entrada.

L'allau de sol·licituds va ser ingent i entre les nou i les deu del matí es van rebre un total de 406.000 peticions, la gran majoria de les quals no van poder validar el formulari per l'embús als servidors. L'ajuda estava pressupostada per atendre un total de 10.000 autònoms.



«Mea culpa»

El xoc entre conselleries i la gestió efectuada va provocar que la portaveu de Govern, Meritxell Budó, sortís a demanar disculpes a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. «Com a Govern lamentem que no hagi anat com hauria d'haver anat», va declarar. «El problema real és que no tenim prou diners per fer front al que la gent necessita. És una realitat del nostre país», va afegir, apuntant cap a Madrid.

Els partits de l'oposició no van trigar a reaccionar criticant el caos organitzatiu del Govern català i demanant explicacions en seu parlamentària sobre el disseny i la gestió d'aquest ajut. Els grups al Parlament de Ciutadans, PSC i comuns van demanar la compareixença dels consellers d'Empresa, Ramon Tremosa (Junts); de Treball, Chakir el Homrani (ERC), i de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró (Junts).