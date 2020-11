La indústria conscienciada

Les empreses industrials agrupades entorn de l'organització Amec han presentat aquest dimarts la declaració Positive Industry per conscienciar la societat i el context econòmic de la necessitat d'establir un nou marc de desenvolupament empresarial per al futur. La iniciativa pretén consolidar un moviment col·lectiu i una marca d'identitat, que ressalti els esforços de les empreses industrials conscienciades amb la preservació del planeta, gairebé una versió empresarial del 15-M, un moviment de reforma del capitalisme, però mai anticapitalista. Durant el Fòrum Amec, que ha convocat més de 300 directius, l'organització ha instat que les indústries s'adaptin a l'entorn 'mega Vuca' (volatilitat, incertesa, complexitat i l'ambigüitat), un nou paradigma que s'ha aguditzat encara més amb la pandèmia. Segons Amec, «és imprescindible, per al futur del planeta i la societat, redefinir les regles i canviar la manera de fer negocis». Aquesta transformació ha d'anar, segons Amec, «més enllà d'assegurar el retorn de les inversions, assumir un canvi de visió radical sobre els seus objectius, enfocat a invertir en els seus empleats, donar valor als seus clients, implantar l'ètica en les relacions amb els seus proveïdors i recolzar les comunitats en què operen». I tot això sense pèrdues de rendibilitat a mitjà termini, més aviat al contrari.

Amec, les empreses associades dels quals generen un volum d'exportació superior als 6.200 milions d'euros, exporten de mitjana el 55,5% de la seva facturació i inverteixen el 4,7% en innovació, conviden a tot l'ecosistema a afegir-se a la seva declaració, amb la qual la indústria internacionalitzada es compromet a treballar per al progrés de l'empresa, la societat i el planeta.

Les empreses han de preparar-se per ser valorades amb nous paràmetres: «Ja no serà qüestió de ser la millor empresa del món, sinó la millor empresa per al món», ha explicat Jay Coen, Fundador de BLab i impulsor del moviment mundial Imperative21.

El moviment Positive Industry reivindica la indústria com un dels agents amb més poder de transformació social i econòmica i consideren que la seva actuació ha de ser en benefici de tots els empleats, clients, proveïdors i comunitat. Així mateix, a més de pensar en clau global, ha d'actuar també amb un sentit local. En la presentació, el president d'Amec, Pere Relats, ha explicat que «canviarà la percepció de les empreses» i les velles estructures es fondran i donaran pas a les noves, molt millors. Segons Relats, la idea és que les empreses deixin de parlar només de productes i parlin més de les persones».

El director general d'Amec, Joan Tristany, ha explicat que l'objectiu és que la declaració «es converteixi en un moviment reivindicatiu, il·lusionador i que ens aporti valor com a col·lectiu industrial». En aquest sentit, Amec convida altres empreses, entitats o institucions a recolzar la declaració, perquè siguin moltes més les que comparteixin el seu propòsit i objectius a fi de generar consciència sobre quin és el rumb cap a la nova competitivitat. «El suport a la indústria positiva ha de ser una acció de molts, i des d'interessos plurals», ha explicat el director general d'Amec.

La idea és que les empreses conscienciades són també rendibles. «Les empreses que procuren pels seus treballadors tenen un retorn de la inversió [ROE] superior que les que no ho fan», ha assegurat Coen, que indica que en alguns casos aquest retorn és fins a un 40% superior, basant-se en el rànquing Just Capital, que mesura el comportament de les empreses més ocupadores del món. Aquest expert ha assegurat que la pandèmia ha afectat en menor mesura les empreses més conscienciades. BLab és una organització sense ànim de lucre amb seu als EUA que lidera un moviment global que busca accelerar un canvi cultural en la manera de fer negocis. La visió de BLab és que les empreses competiran per ser les millors per al món: les millors per als treballadors, les millors per a les comunitats i les millors per al medi ambient. Per Coen, «sembla que la premissa és que fer les coses bé costa més diners i som menys competitius. Però ara ja passa el contrari: la preocupació és captar el millor talent, i no ho aconseguirem amb diners, sinó amb un propòsit. De la mateixa manera, també els clients busquen cada vegada més gastar els seus diners en companyies que cuidin els seus empleats, la comunitat i l'entorn».

El president de Comexi i expresident d'Amec, Manel Xifra, ha destacat que «davant les disfuncions de l'actual sistema, el concepte de propòsit ajuda a plantejar una societat de futur sostenible i d'igualtat social», per a la qual cosa «és important crear una consciència col·lectiva».