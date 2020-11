Globalimar Europa de Llagostera vendrà els seus plats congelats als EUA

L'empresa especialitzada en l'elaboració, importació y comercialització de productes del mar congelats, Globalimar Europa, s'ha associat amb l'empresa americana de solucions gastronòmiques Jackson & Partners per fer arribar la línia de plats preparats congelats i saludables de l'empresa amb seu a Llagostera, «Ready to eat», als Estats Units.

Jackson & Partners és l'empresa que va crear l'exjugador professional de beisbol i de futbol americà, Bo Jackson. Tot i que no és molt conegut a Espanya, Jackson va ser el primer esportista de la història en ser seleccionat com a All Star en dos esports diferents.

Amb aquest acord, Globalimar, que ja té seu a Miami (Florida), continua amb la seva projecció internacional i desembarca als Estats Units amb l'objectiu inicial de donar cobertura a la Costa Est del territori, en ciutats com Nova York, Chicago, Boston i Miami. La previsió és que els «Ready to eat» ja es puguin trobar en els supermercats d'aquestes ciutats en uns dos mesos.

Com explica el CEO de Globalimar, Jordi Martí, «estem molt satisfets amb l'acord, primer per poder consolidar-lo en aquests moments tan complicats per tots i, després, perquè creiem que els «Ready to eat» encaixen molt bé amb la societat americana ja que allà hi ha una cultura molt més arrelada de plats precuinats».

«A més», afegeix Martí, «Jackson & Partners comparteix els valors de Globalimar i del projecte Ready to eat en favor d'una alimentació de qualitat, saludable i sostenible –certificats amb ASC/MSC- i és una satisfacció la relació establerta amb la companyia i, especialment, amb Bo Jackson, una persona que encarna aquests mateixos valors».



Amb la Fundació ALiCIA

Els productes «Ready to eat» s'han elaborat després d'un llarg procés d'investigació amb Fundació ALiCIA per aconseguir que el plat congelat – peix i acompanyament- sigui nutricionalment saludable i es pugui consumir després de 5/8 minuts al microones.

El projecte «Ready to eat» va començar el 2018 i, en col·laboració amb Fundació ALiCIA, s'ha desenvolupat en tres fases. Primer amb l'elaboració de plats de peix congelats marinats per consumir després de 5 minuts al microones per passar, en una segona fase, a presentar els plats de peix congelats amb un acompanyament de pasta o de verdura, sense el marinat.

L'objectiu del projecte és facilitar la introducció del peix congelat de qualitat en una dieta equilibrada i saludable i reduir el temps dedicat a la cuina.

Ara el projecte es troba en una tercera fase que permetrà a Globalimar llançar uns preparats congelats, a base de peix, marisc, verdura i sofregit per fer diferents tipus de paelles i diferents tipus de sopes amb un mateix denominador comú: que siguin saludables i de qualitat.