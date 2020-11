Ikea obrirà una botiga a l'Espai Gironès

Ikea obrirà una botiga a Salt, però no serà el gran centre comercial amb el qual fa anys que s'especula i que va arribar a provocar la celebració d'un referèndum al municipi. La multinacional sueca, que ha descartat la construcció de grans botigues amb magatzem, arriba a Girona amb un nou concepte, «Ikea Dissenya», que estrena per primer cop a Catalunya. La botiga s'ubicarà a la planta baixa de l'Espai Gironès i s'inaugurarà abans d'acabar l'any.

Ikea explica que en el nou punt de venda els clients hi trobaran assessorament per a projectes de disseny, però també hi podran comprar online i contractar els serveis de recollida, el transport i el muntatge dels mobles.

Per a Alberto Fossati, director de mercat d'Ikea a Catalunya, «la posada en marxa a Salt del primer Ikea Dissenya al mercat català és un exemple del pes present i futur d'aquesta comunitat en els plans estratègics de la companyia. A més, aquest nou concepte s'adequa a les noves necessitats dels consumidors, que cada cop busquen espais amb una millor accessibilitat i que ofereixin una atenció més personalitzada».

L'obertura de Salt s'emmarca dins d'un ambiciós pla estratègic de la companyia que preveu l'obertura de diversos establiments a Catalunya sota diversos conceptes innovadors.

El juny, la cadena sueca va anunciar una inversió de 150 milions d'euros pels pròxims tres anys amb la que espera generar prop de 750 llocs de treball directes al mercat espanyol. A més, està destinant part dels seus recursos a incrementar la logística de les botigues i punts de contacte per adaptar-los a la nova realitat, assegurant una xarxa més gran de punts de recollida.



Punt de recollida a Celrà

En aquest sentit, Ikea explica que ha obert un punt de recollida al polígon de Celrà. De fet, substitueix el que fins ara tenia a Riudellots de la Selva, un canvi d'ubicació que la cadena atribueix «a la necessitat d'incrementar la capacitat i l'accessibilitat del punt que dóna servei als consumidors de les comarques de Girona».



Canvi d'estratègia

Quan Ikea va consolidar la seva arribada al mercat espanyol va iniciar un ambiciós pla per obrir grans botigues amb centres logístics a prop de les principals capitals. Un dels objectius de la cadena era el mercat gironí, que va posar els ulls en uns terrenys situats al costat de l'Autopista AP-7 molt a prop de l'Espai Gironès. Els plans de la multinacional van topar amb la legislació de comerç i urbanística. Les traves administratives van impedir accelerar aquell projecte i, un cop superades, es va refredar l'interès de la companyia.

Entre 2018 i 2019 va descartar la construcció de grans centres comercials a Tarragona i prop de Perpinyà, però Ikea assegurava mantenir actiu l'interès per Girona. Però en pocs mesos la multinacional va fer un canvi radical en la seva estratègia. Ho explicava bé la directora general d'Ikea Espanya, Petra Axdorff, en una entrevista publicada per Diari de Girona el juny passat: «Obrir botigues de molts metres quadrats i magatzem annex no està entre els projectes d'Ikea».



Atents als hàbits de consum

En la mateixa línia, un portaveu d'Ikea, preguntat per aquest diari si havien renunciat oficialment a construir un gran centre a Salt, assegurava que «el principal objectiu a l'hora d'obrir noves botigues és el d'estar més a prop dels consumidors a través de noves experiències de compra». I afegia: «Els nous conceptes de botiga responen a l'anàlisi i seguiment de les necessitats dels nostres clients, especialment en el context actual, per la qual cosa no descartem explorar altres formats en un futur».



Ikea a Catalunya

Segons un estudi de KPMG, les vendes de la companyia a Catalunya representen el 23% del total a Espanya. La xifra de negoci del grup en aquesta comunitat , amb tres centres (Badalona, Sabadell i l'Hospitalet de Llobregat) i 3,7 milions de clients, arriba als 331 milions d'euros anuals. A més, aquestes botigues generen un impacte de 94,7 milions d'euros, i contribueixen al manteniment d'un total de 2.864 llocs de treball que, en termes d'empreses sostingudes, representa al voltant de 369 empreses.