L'Ibex 35 es dispara un 13,29% en la seva millor setmana en més de dues dècades

L'Ibex 35 s'ha disparat un 13,29% en què ha estat la seva millor setmana en més de dues dècades, a causa de l'eufòria desfermada a les borses per l'anunci el dilluns de Pfizer sobre els avenços de la seva vacuna contra la covid- 19.

Dilluns va marcar la seva major pujada diària en una dècada (+ 8,57%), a la qual van seguir dues jornades més en positiu. Malgrat que dijous va retrocedir un 0,87%, aquest divendres ha tornat a tancar en 'verd', amb un ascens del 0,75%, fins als 7.783,7 punts.

Els inversors també han seguit atents aquesta setmana a l'impacte de la segona onada de la covid-19, amb augment de contagis i noves restriccions en diferents països d'Europa, entre ells Espanya.

Segons ha apuntat l'analista de XTB Darío García, els valors més afectats durant aquests últims sis mesos han estat, precisament, els que més s'han revaloritzat després de la notícia de la vacuna. També les accions de Repsol han disparat el seu preu aquesta setmana, aprofitant l'increment en els preus del cru.

Així, han estat el sector bancari, l'hoteler i el de viatges els que han impulsat l'Ibex a aquest rècord setmanal del 13,29%, el més gran des de l'octubre de 1998.

Per contra, les quatre úniques companyies de l'Ibex 35 que perden a la setmana són aquelles enfocades a les renovables i el sector tecnològic i farmacèutic: PharmaMar, Solaria, Cellnex i Endesa.

En la sessió d'aquest divendres, en què l'Ibex 35 ha pujat un 0,75%, els títols de Naturgy s'han disparat un 7,77%, després d'arribar a un acord per vendre la seva participació del 96,04% en la seva filial xilena, la Companyia General d'Electricitat a Xile (CGE), a la xinesa State Grid International Development Limited (SGID) per un preu total de compra ( 'equity value') de 2.570 milions d'euros.

També la banca ha destacat entre les pujades. Després de Naturgy, els valors més alcistes de la sessió de divendres han estat Santander (+ 2,93%), BBVA (+ 2,72%), Sabadell (+ 2,53%), Bankinter (+ 2,43%) , Almirall (+ 2,01%), Merlin (+ 1,89%), ACS (+ l'1,81%) i CaixaBank (+ 1,64%).

Per contra, han tancat en 'vermell' els títols de Solaria (-4,18%), Cellnex (-2,31%), Repsol (-1,28%), Siemens Gamesa (-1,01%), Meliá (-0,77%), Iberdrola (-0,26%), CIE Automotive (-0,26%), Endesa (-0,21%) i Colonial (-0,18%).

Pel que fa a la resta de places europees, a excepció de Londres, que ha cedit un 0,36% en la sessió, la resta han tancat amb guanys. En concret, la Borsa de París ha pujat un 0,33%, la de Frankfurt un 0,18% i la de Milà un 0,41%.

El barril de petroli West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, cotitzava a 40,27 dòlars, mentre que el cru Brent, de referència per a Europa, marcava un preu de 42,89 dòlars.

Per la seva banda, la prima de risc espanyola cedia posicions fins a 63 punts bàsics, amb l'interès exigit a el bo a deu anys en el 0,108%, mentre que la cotització de l'euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1820 'bitllets verds'.

De cara a la setmana que ve, els inversors estaran atents a les actes del Banc d'Austràlia, que donaran a conèixer el seu ajust de tipus d'interès, les vendes al detall d'Estats Units, els inventaris setmanals de cru i les sol·licituds setmanals de prestació per desocupació dels EUA Així mateix, des XTB esperen comentaris dels principals banquers centrals sobre l'actualitat i les previsions econòmiques.