L'IPC a Girona registra el major descens de Catalunya fins al -1,7%

L'IPC a Catalunya va tornar a caure a l'octubre, concretament sis dècimes, i la variació anual va quedar fixada en el -1,1%, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquest, ja són set mesos consecutius en què la variació se situa en negatiu des que a l'abril, coincidint amb la primera onada de la pandèmia i l'estat d'alarma, ja registrés un descens del -0,7% i suposa el major descens de la sèrie històrica de l'INE després que al maig ja es registrés un -1%. Alguns dels grups que han contribuït més a la caiguda de preus han estat el transport (-5,5%), juntament amb la comunicació (-4,2%), l'educació (-4,1%) i l'habitatge, aigua electricitat, gas i altres combustibles (-3,8%).

En canvi, van pujar i van tenir un impacte positiu els aliments i les begudes no alcohòliques (+2,5%), el vestit i calçat (+1%) i les begudes alcohòliques i el tabac (+0,5%).També ho van fer el lloguer dels habitatges (+1,4%), el vestit (+1,2%), la conservació i la reparació de l'habitatge (+1,6%) i el calçat i les seves reparacions (+0,6%).

Per comarques, a les de Barcelona la taxa anual de l'IPC va caure cinc dècimes, fins al -0,9%, mentre que les de Girona ho va fer en un -1,7%, concretament sis dècimes menys i suposa el major descens entre les quatre demarcacions catalanes. Pel que fa les comarques de Lleida, la variació anual es va situar en un -1,3% davant el -0,5% del mes anterior. Per últim, les comarques de Tarragona va registrar un descens similar, fins al -1,2%.

Al conjunt de l'Estat, la taxa anual de l'IPC a l'octubre va ser del -0,8%, quatre dècimes per sota la registrada el mes anterior. Els grups que més van influir en la taxa anual van ser l'habitatge, ja que la seva taxa va caure més de dos punts i es va situar en el -3,6% per la baixada dels preus de l'electricitat davant l'augment registrat el 2019.

També va influir-hi en menor mesura la disminució dels preus del gas i del gasoil per a la calefacció, que va pujar el 2019. Les comunicacions, per la seva banda, van registrar una variació del -4,2%, tres punts menys que al setembre per la baixada de preus dels serveis empaquetats de la telefonia. Per contra, el grup amb més influència positiva, tot i que amb una taxa negativa, va ser el de l'oci i la cultura, amb el -0,7%.

Per comunitats, la taxa anual de l'IPC va caure a l'octubre en totes elles, excepte a les Illes Canàries, mentre que la major caiguda correspon a Extremadura, amb un descens de set dècimes, fins al -0,6%. En canvi a la Regió de Múrcia és on menys retrocedeix la taxa anual, concretament només una dècima.

Pel que fa els territoris amb les variacions d'IPC més baixes van ser Castella-la Manxa i La Rioja, ambdues amb un -1,2%, seguit de Catalunya i Castella i Lleó, amb un -1,1% cadascuna. Al País Valencià, l'IPC va ser del -0,9% i a les Illes Balears del -0,7%.