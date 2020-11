Pimec amenaça amb demandes si no es compensen els tancaments per la COVID

La patronal Pimec va amenaçar ahir l'administració amb una allau de demandes i petició d'indemnitzacions pels tancaments de la pandèmia si no es produeix un gir en les mesures per evitar la fallida dels negocis. La patronal va presentar públicament les conclusions d'un informe jurídic «relatiu a la possible responsabilitat patrimonial derivada de les mesures administratives adoptades amb motiu de la crisi sanitària». El catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona i director del Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques de Catalunya, Joan Manuel Trayter, va ser l'encarregat de l'informe que pretén en darrer terme «instar l'administració a agilitzar les mesures compensatòries necessàries per garantir la viabilitat dels sectors afectats pels tancaments».

Pimes i autònoms es van mostrar durant la presentació de l'informe i d'un manifest, «cansats de les almoines» repartides fins ara i han reafirmat la seva oposició a la gestió de la pandèmia. Segons dades de la patronal, la quantia de les pèrdues podria suposar el 40% del PIB català i, en la situació actual, entorn del 30% de les empreses es veuran abocades al tancament.



«El mal s'haurà de pagar»

Per Trayter, «el mal que es causi pels tancaments en una empresa haurà de ser indemnitzat i s'haurà de pagar». L'expert assegura que l'ordenament jurídic de «tota lesió que es causi per una administració pública s'haurà d'indemnitzar». La interpretació habitual dels jutges de la llei és molt variable. S'exigeix un mal o «lesió» quantificable i demostrable. Ha de ser també individualitzable, negoci per negoci, el que s'ha deixat de guanyar pels tancaments deguts a la pandèmia. L'informe jurídic encarregat per la Pimec adverteix que hi ha d'haver un nexe causal directe entre la mesura administrativa i la pèrdua del negoci. El nexe causal pot ser invalidat per una causa major, en aquest cas homologable a la pandèmia. L'informe de Trayter considera que els danys empresarials no són causats per la pandèmia, sinó per la gestió per part de l'administració.

La Pimec, tot i que és conscient de la greu situació sanitària, també vol evidenciar l'arbitrarietat de l'elecció dels sectors afectats per tancaments i la falta d'aquests sectors en la recerca de solucions. La política d'ajuts fins ara amb prou feines ha mitigat la situació i és considerada insuficient per evitar fallides. Segons dades de la Pimec, el 27,8% de les empreses de l'hostaleria i la restauració preveuen el tancament definitiu, percentatge que baixa al 13,9% en el cas del comerç i reparacions.



Manifest de defensa

El president de Pimec, Josep González; el secretari general, Antoni Cañete, i representants dels sectors del turisme, la restauració, el comerç, la cultura, l'oci nocturn, l'oci i l'esport, han presentat també un manifest en defensa de les empreses i els autònoms en el qual exigeixen que qualsevol mesura presa per l'administració per combatre la pandèmia sigui consensuada amb els sectors afectats i avisada amb prou antelació per minimitzar l'impacte econòmic.

«L'objectiu del manifest i de la petició del dictamen jurídic és agilitzar les mesures compensatòries que permetin evitar la fallida de les empreses», va dir González, tot i que va assegurar que la finalitat «no és iniciar una batalla judicial, però sí disposar d'eines jurídiques», davant la desproporció de les mesures de tancament preses per l'administració. Per Antoni Cañete, «qualsevol acord serà millor que qualsevol conflicte judicial», i va instar a la creació de taules sectorials per buscar una sortida al conflicte.

El manifest divulgat per la Pimec considera que «sense dades objectives i desglossades no és admissible que es decreti la suspensió total i parcial de certes activitats», i que en cas de prendre aquestes decisions «s'han de realitzar amb prou antelació i consultar-se amb les entitats més representatives dels sectors en qüestió». Reclama per això «compensacions econòmiques per a les activitats afectades» i la creació de taules sectorials per «buscar conjuntament les millors opcions i els recursos necessaris per poder garantir la viabilitat empresarial, evitar tancaments i la pèrdua de llocs de treball».



Suspensió d'impostos

De manera paral·lela a les compensacions econòmiques per cessament d'activitat, la Pimec reitera la petició de suspensió de tots els impostos aquest any, que no es cobrin les quotes d'autònoms i la carència sobre els préstecs bancaris de pimes i autònoms fins al 31 de desembre. El manifest reclama l'ús massiu de tests ràpids d'antígens de manera generalitzada. També exigeix la participació en les reunions del Procicat de representants de la Conselleria d'Empresa i de la de Treball.