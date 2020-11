El sector de l'estètica reobre portes després de «lluitar moltíssim»: «Finalment ens han entès»

El sector de l'estètica ha reobert majoritàriament aquest dissabte. Així ho assegura a l'ACN la presidenta del Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya, Rosa Perdices, que celebra que el sector pugui tornar a obrir portes. Segons Perdices, els va sorprendre molt haver de parar quan altres sectors com la perruqueria han seguit funcionant i per això les clientes han rebut "amb molt d'entusiasme" la notícia de la reobertura. Tot i la celebració, la presidenta del gremi també remarca que hi ha hagut feina darrere perquè el tancament els afectava greument. "Hem estat lluitant moltíssim per explicar quina és la feina realment, que no hi ha un risc de contagi i que podíem obrir perfectament...finalment ens han entès", afirma.

En una línia similar s'expressa Núria Soteras, propietària del centre Backstage de Barcelona, que ofereix tant servei de perruqueria com d'estètica. Segons comenta a l'ACN, l'anunci del Govern les va agafar "per sorpresa" però també reconeix que s'estaven "movent molt" perquè s'escoltés "la realitat" de la seva feina.

Perdices i Soteras coincideixen a destacar el baix risc de contagi i els esforços econòmics i d'organització que s'han fet des dels centres per adaptar els protocols o comprar epis, per exemple. "No enteníem res", diu la segona, que remarca que l'estètica a la resta de l'Estat no ha hagut de tancar en la segona onada.

A més, la propietària del Backstage defensa que el sector de l'estètica és també "benestar i salut" i per això remarca que la seva feina s'hauria de considerar essencial.

En el cas del seu centre, per exemple, estan especialitzats en estètica oncològica i ofereixen tractaments orientats a pal·liar els efectes secundaris de la quimioteràpia en la pell. Més enllà d'això, però, argumenta que qualsevol tractament "crea un benestar, que a nivell psicològic també és molt important".



Clientes en llista d'espera

Rosa Perdices, que treballa al centre d'estètica Rosa Torrent de Lleida, assegura que en conèixer la notícia que podrien reobrir a partir de dissabte es van posar "de seguida" a organitzar la jornada.

"Teníem llista d'espera, teníem moltes clientes que ens demanaven quan ens deixaven obrir. Les clientes ens deien: 'Però com us han tancat?'", recorda.

Per la seva banda, Soteras explica que divendres, només conèixer la notícia, es van començar a agenda les primeres clientes, persones que havien hagut d'aturar un tractament precisament pel tancament. "Com que ja teníem l'experiència de l'altre cop, que ens van avisar d'un dia per l'altre, vam preparar-nos", apunta.

Perdices, com a presidenta del gremi, indica que la majoria de centres que habitualment obren el dissabte ho han fet. D'altres, que no treballen, han obert avui per fer hores o ja han programat cites per dilluns i per omplir la setmana vinent.

"La majoria han obert, alguns es dedicaran avui a organitzar-se però majoritàriament hem obert avui", assenyala.



Afectació pel tancament

Perdices afegeix, però, que hi ha centres que ja no tornaran a obrir perquè s'han vist greument afectats pel tancament, que en el cas de Lleida ja és el tercer.

A més, l'aturada econòmica en altres sectors com la restauració o les grans celebracions de casaments o d'un altre tipus també es nota al sector de l'estètica, que se'n veu perjudicat.

"És molt difícil continuar, hi ha companyes que han dit que no tornen a obrir les portes", lamenta. Al gremi, explica, han rebut moltes trucades de centres amb problemes econòmics. "Animo a tothom a mirar de mantenir-se però hi havia uns desànims molt importants", diu.