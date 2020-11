Les empreses gironines, pendents de la política comercial de Biden

Les empreses gironines estan pendents de la política comercial que adopti el president electe dels Estats Units, Joe Biden. La diferència del futur inquilí de la Casa Blanca amb el seu predecessor, Donald Trump, és més que evident i pot comportar alguna variació en la política comercial proteccionista, agressiva i imprevisible que ha adoptat el magnat nord-americà, si bé l'empresariat mostra cautela i prefereix veure com evolucionen els esdeveniments. El mercat nord-americà és un dels grans destins exportadors de productes gironins, juntament amb Europa i, els darrers anys, també la Xina. L'any passat les empreses de la província van vendre als EUA per valor de 111 milions d'euros, un volum de negoci liderat per les càrnies (amb 28 milions d'euros) i el sector químic (que hi va vendre productes per valor de 12 milions d'euros).

De moment, les polítiques de Trump han anat contra els interessos empresarials catalans. L'increment dels aranzels aplicat pel seu Goven a productes agroalimentaris europeus ha suposat un impacte econòmic negatiu d'uns 50 milions en les exportacions d'empreses catalanes als Estats Units, des de de la seva entrada en vigor l'octubre del 2019 i fins aquest agost, segons dades de Prodeca.

Des de la Promotora d'Exportacions Catalanes (Prodeca), empresa pública que depèn del Departament d'Agricultura, estimen que l'increment dels aranzels del 25% que els Estats Units van començar a aplicar l'octubre del 2019 a determinats productes agroalimentaris d'alguns països europeus s'ha traduït en una caiguda de vendes per valor d'uns 38 milions d'euros, als quals cal sumar l'impacte de 13 milions d'euros que ha comportat l'aplicació d'aquests nous aranzels.



Pèrdues pels aranzels

Això representa que les empreses exportadores agroalimentàries han deixat de vendre per valor de més de 50 milions d'euros al mercat nord-americà, entre l'octubre del 2019 i el 31 d'agost del 2020, segons va explicar el director de Prodeca, Ramon Sentmartí. Cal recordar que l'administració Trump va implantar aquests nous aranzels arran de les subvencions de governs europeus a Airbus (que van perjudicar el seu gran rival Boeing).



«La tendència es mantindrà»

Però la prudència i l'escepticisme imperen tot i la vitctòria del candidat demòcrata. La directora d'Internacionalització d'ACCIO (Agència per la Competitivitat de l'Empresa), Cristina Serradell, pronostica que la tendència proteccionista dels Estats Units es mantindrà tot i la victòria del candidat demòcrata, Joe Biden, a les eleccions presidencials. «Hi ha certes dinàmiques que faran que no hi hagi grans canvis», assenyala Serradell. La directora d'Internacionalització d'ACCIO subratlla que l'augment del proteccionisme ja existia i que amb la covid «s'ha anat accelerant».

Al mateix temps, Serradell opina que «la retòrica» i les «formes» seran diferents i espera que la relació amb la UE millori. La directora d'Internacionalització d'ACCIO recorda que l'encara president, Donald Trump, ja va accedir a fer certes concessions en les polítiques aranzelàries. Van ser «amb productes molt concrets i molt específics» però eren una mostra, sosté, que «ja volia teixir ponts amb la UE».

Tot i això, el proteccionisme que ha mostrat darrerament els Estats Units ja era un corrent «de fons», no només al país nord-americà sinó a escala mundial, segons la directora d'Internacionalització d'ACCIÓ. Serradell destaca del qui segurament serà el nou president –Donald Trump encara no ha concedit la victòria demòcrata i amenaça amb recursos als tribunals– que «sembla més europeista i conciliador» i en va subratllar la voluntat de tornar als acords multilaterals i als consensos internacionals.

La dirigent d'ACCIÓ remarca la importància dels Estats Units, que és el setè soci comercial de Catalunya a l'exterior i el primer fora d'Europa, i suma el 3,6% de les exportacions catalanes.