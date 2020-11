El BBVA i el Banc Sabadell negocien una fusió per convertir-se en la segona entitat de l'Estat

El BBVA ha confirmat que manté converses amb el Banc Sabadell per negociar una fusió entre les dues entitats. En un comunicat remès aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat presidida per Carlos Torres ha reconegut que els dos grups han iniciat un procés de revisió d'actius ('due diligence') i ha designat assessors externs per avaluar l'operació. En el mateix comunicat, el BBVA subratlla que "no s'ha pres cap decisió en relació amb una potencial operació de fusió" i afegeix que "no hi ha cap certesa que s'arribi a adoptar". Si la fusió s'acabés concretant, l'entitat resultant tindria un volum d'actius que s'acostaria als 600.000 MEUR, una xifra molt propera a la CaixaBank i Bankia.