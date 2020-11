Vichy Catalan es bolca en la venda «online» per compensar els efectes de la crisi en l'hostaleria

Vichy Catalan està acabant aquest 2020 intentant equilibrar una balança que la crisi de la covid-19 ha descompensat. Per un costat hi ha l'hostaleria, sector que ocupa una part important del negoci de la companyia comercialitzadora d'aigua mineral. La pandèmia ha abocat els bars i restaurants a una situació crítica i l'empresa reconeix que això els ha passat factura.

A l'altre costat de la balança hi ha la venda a les llars, una altre canal de venda que també s'ha vist alterada per la pandèmia, però en aquest cas de manera positiva, cap a un creixement de la demanda.

I és en aquestes vendes a domicili que l'empresa fundada a Caldes de Malavella ha decidit centrar els seus esforços per mitigar la patacada al canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries). Concretament a les vendes domiciliàries online, una àrea que ha crescut molt en els últims mesos i que s'ha convertit en la «gran aposta» de la companyia. «Hem detectat un augment de la demanda de clients consolidats, per exemple, de gent gran que prefereix que li portin les ampolles d'aigua a casa enlloc d'anar-les a buscar», asseguren fonts empresarials.

L'altre gran pota sobre la qual s'està sustentant el grup de Caldes per mirar de parar el cop de l'hostaleria és l'exportació: «Ja portem molts anys a l'estranger. Venem a 50 països però volem arribar encara a més mercats».

Tancar un any incert

La companyia descarta quantificar el resultat d'aquest equilibri entre les pèrdues hostaleres i els beneficis de la venda online. «L'hostaleria és un canal molt fort i no sabem com aniran les coses. Haurem d'esperar a tancar l'any per fer un balanç, perquè hi ha hagut molts problemes amb pagaments endarrerits i haurem de veure com se solucionen», asseguren des de la companyia.

Vichy Catalan va tancar el 2019 amb 6,2 milions d'euros de benefici, un 21% més que l'any anterior, i el seu volum de negoci va passar dels 111 als 119 milions d'euros. Segons el portal metropoliabierta.com, la companyia ha refinançat el deute en dues ocasions per superar dificultats financeres.

Amb els comptes en ordre l'empresa afronta reptes d'envergadura. A banda de la pandèmia el grup també intenta focalitzar-se en la sostenibilitat. De fet, durant el confinament les vendes a domicili d'envasos de vidre reutilitzables de Vichy i de Font d'Or (marca pertanyent al grup) han anat a l'alça i l'empresa es mostra decidida a aprofitar-ho per avançar en aquest camp. El següent pas és fomentar aquesta reutilització amb els supermercats i la gran distribució, una assginatura que encara queda pendent. «Per a nosaltres no hi hauria cap problema, però per els supermercats encara no estan preparats per guardar les ampolles que la gent retorna. No troben espai, és un problema de logística», asseguren des de Vichy Catalan, que tot i això consideren que en un futur s'acabarà portanta terme aquest pas.