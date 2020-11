BBVA i Sabadell estudien fusionar-se

Els moviments per a la integració entre el BBVA i el Banc Sabadell avancen a passos de gegant. No només la decisió del banc que presideix Carlos Torres de vendre la seva filial als EUA per 9.000 milions d'euros per millorar la seva situació financera de cara a inversions en altres mercats apunten en aquest sentit. A més, les dues entitats estan estudiant a fons el procés d'integració, va confirmar la CNMV.

El BBVA va certificar ahir el manteniment de converses amb representants de Banc Sabadell, amb l'autorització del consell d'administració, en relació amb una potencial operació de fusió entre les dues entitats, havent-se iniciat un procés de revisió ( due diligence) recíproc en termes habituals en aquest tipus d'operacions i designat assessors externs. Es va fer constar que no s'ha pres cap decisió en relació amb aquesta potencial operació de fusió i que no existeix cap certesa que s'arribi a adoptar ni, en aquest cas, sobre els termes i condicions d'una eventual operació. I que s'informarà oportunament de les decisions que, en el seu cas, s'adoptin respecte a això, quan i com correspongui legalment.

Els dos bancs han contractat assessors per avançar en els detalls d'una integració. El BBVA vol moure fitxa en la consolidació del mercat bancari espanyol. L'entitat presidida per Carlos Torres ha contractat el banc de negocis nord-americà JP Morgan per abordar les negociacions de compra del Banc Sabadell, tal com han informat a aquest diari fonts pròximes al consell d'administració del banc blau. Els dos bancs han declinat fer comentaris al respecte.

Des de fa diverses setmanes, dos equips treballen en representació de cadascun dels bancs, sent Goldman Sachs l'interlocutor del Sabadell, a més dels respectius assessors legals, entre els quals es troben els despatxos Uría Menéndez –per part de Sabadell– i Garrigues –per la de BBVA–, d'acord a les mateixes fonts, per definir les condicions d'una possible operació. Les mateixes fonts assenyalen que també ja hi ha sondejades auditores per realitzar la due diligence (revisió d'actius) de cara a la compra.



Oportunitats d'adquisició

L'entitat que presideix Josep Oliu no nega –tampoc confirma– que s'hagin contractat aquestes firmes per avançar en el procés d'integració. Fonts financeres apunten, no obstant, que l'alternativa de la integració no estava tant a les seves mans com en les del banc que presideixen Carlos Torres, que en realitat és el que tindria el pes més gran en aquest procés, i finalment va ser el primer a confirmar la integració.

El BBVA s'ha estat remetent fins ara a l'opinió expressada pel conseller delegat de l'entitat bancària, Onur Genç, que en diverses ocasions ha insistit que el banc està enfocat en el creixement orgànic, però buscarà oportunitats de fusions i adquisicions a Espanya o altres llocs si hi ha valor per als accionistes.