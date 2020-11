Empreses del polígon de Riudellots, molestes pel col·lapse viari dels vehicles d'Amazon

Els empresaris del polígon industrial de Riudellots de la Selva es van queixar ahir d'un col·lapse viari a la zona provocat per l'elevat nombre de furgonetes d'Amazon. L'Associació de Propietaris del Polígon de Riudellots de la Selva (APRS) va denunciar que la sobreabundància de vehicles de repartiment de la multinacional nord-americana i d'altres empreses està deixant els treballadors de la resta de companyies de l'àrea industrial sense aparcament en hora punta, i està provocant dificultats a l'hora de fer entrar o sortir els seus propis camions de mercaderies. Els afectats van explicar que aquesta situació es produeix des de l'arribada al sector de Llevant del polígon d'una empresa logística, Transports Bergé, a través de la qual operen Amazon i altres companyies.

L'APRS explica que Transports Bergé va arribar a finals de febrer d'aquest any. L'indret on s'havien instal·lat de seguida va quedar petit i els vehicles de la multinacional van començar a ocupar els espais adjacents. Ells calculen que hi ha centenars de furgonetes a la zona i lamenten que això fa impossible que la resta de treballadors puguin trobar lloc per aparcar. «Arriben en hora punta, entre les 8 i les 9 del matí, i ocupen totes les places d'aparcament de la zona. Fins i tot també les d'entrada i sortida de vehicles. No tenim res en contra d'ells, però han de respectar les normes», lamenta Rubén Hernández, gerent de l'APRS.

Els embussos es produeixen al carrer Onyar en hora punta, una zona en la qual també conflueixen camions d'altres companyies i vehicles dels treballadors de les naus. L'associació assegura que s'ha intentat posar en contacte en diverses ocasions amb Transports Bergé però que aquests no els han donat resposta. Hernández també afegeix que moltes vegades els repartidors han mostrat el seu mal caràcter quan els altres treballadors els han demanat que deixessin espai.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha posat diverses sancions als vehicles d'Amazon per tenir les furgonetes mal aparcades i carregar la mercaderia sobre de la vorera. En declaracions a l'ACN l'alcaldessa del municipi, Montserrat Roura, va recordar que «l'activitat s'ha de fer dins de la nau» i no a la via pública. Per això va instar l'empresa a buscar solucions per poder carregar les furgonetes a l'interior de les seves instal·lacions. Segons Roura, els van demanar que «esgraonin les arribades i posin horaris» per tal de no congestionar el trànsit. El tresorer de l'associació, Manel Llopis, assegura que el problema rau en el fet que Transports Bergé «necessita un terreny més gran, de 15.000 metres quadrats» per dur a terme la seva activitat sense entorpir el trànsit, i apunta que, a pesar de les sancions de l'Ajuntament, l'empresa ha seguit sense canviar la seva política.