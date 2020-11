Els ERTOs a les comarques gironines ja afecten més de 14.000 persones. Segons les últimes dades publicades per la conselleria de Treball, en l'última setmana hi ha hagut 2.900 nous treballadors en aquesta situació, una xifra que segueix ascendint però és menor a la registrada les setmanes anteriors. Actualment a la demarcació hi ha 2.584 expedients temporals d'ocupació.

Catalunya suma més de 128.400 treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació per les restriccions per combatre la segona onada de contagis. Així ho va confirmar el Departament, que va detallar que, des del 16 d'octubre i fins dijous passat, Treball ha registrat 19.241 expedients que suspenen o redueixen la feina de 132.825 persones a Catalunya. Tot i que el volum diari d'entrada d'expedients és el mateix que es rebia en un any, l'encara secretari general de Treball, Josep Ginesta (va ser destituït aquesta setmana), va afirmar que la tramitació es porta «molt, molt» al dia en una intervenció al III Congrés de Dret Laboral.

Segons va explicar, la conselleria ja ha resolt prop del 70% dels expedients presentats des de mitjans d'octubre i espera resoldre'n un 15% més en els propers dies. La resta d'ERTOs es troben en «fase de comunicació». Ginesta va afegir que últimament s'han «flexibilitzat els criteris» i les obligacions que tenia la conselleria en la tramitació d'expedients, ja que l'informe d'Inspecció «ha passat de ser preceptiu a potestatiu».

«Quan en un dia t'entren els expedients d'un any, gestionar-ho és molt complicat i sense la complicitat amb els professionals seria impossible donar seguretat jurídica a les empreses», va dir, abans d'agrair l'esforç de tots els col·legis professionals i els operadors jurídics des de l'inici de la crisi. Ginesta va recordar que els «indicadors clàssics» que es fan servir per mesurar l'estat del mercat de treball –la taxa d'atur o l'atur registrat– no reflecteixen «la total severitat» de la crisi. En total, el Departament calcula que hi ha 315.000 persones afectades per la crisi sanitària, és a dir, que han perdut la feina o estan inclosos en un expedient temporal.