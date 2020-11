Les cooperatives agràries miren el futur amb optimisme

Les cooperatives agràries catalanes afronten el futur a mitjà i llarg termini convençudes que són un «aliat estratègic per a l'economia social del país». Així ho va assegurar el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca, en el Fòrum Agrari Santander, organitzat aquesta setmana per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb el patrocini de Banco Santander.

Sarroca va admetre que les cooperatives agràries no són alienes a les crisis del sector primari i que davant seu tenen reptes molt imporants. Entre aquests, va comentar la necessitat d'apostar per la sostenibilitat i fer una transició mediambiental davant la crisi climàtica, la necessitat d'incorporar joves al sector, i també dones en les estructures de les cooperatives.

Segons el president de la FCAC, l'aposta de les cooperatives és per produir aliments d'una elevada qualitat, buscant rendibilitat econòmica i social. En aquest sentit va destacar que la facturació mitjana de les cooperatives està augmentant i que molts llocs de treball eventuals s'han convertit en indefinits. Segons Sarroca, una de les característiques i riquesa de les cooperatives catalanes és la seva diversitat i l'ambició per arribar tant als mercats de proximitat com a les principals places internacionals.

El president de la FCAC també va fer una crida al consum de productes de proximitat i de temporada com a elements de sostenibilitat: «No podem lluitar contra el canvi climàtic, ni reduir medicaments a la ramaderia, ni pesticides en l'agricultura si després el consumidor prefereix comprar pomes de Xile o un producte de Sudàfrica».

Catalunya no compta en l'actualitat amb cap cooperativa agrària que destaqui en el rànquing espa­nyol del sector. Un problema de dimensió davant del qual Sarroca aposta per projectes de cooperació a llarg termini. «Estem tirant endavant projectes molt potents de cooperació entre cooperatives que estic convençut que donaran bons fruits. I si a la llarga es volen fusionar, jo ho faria com una cooperativa de primer grau». Una de les persones que va seguir l'acte en línia va comentar que el confinament i la pandèmia havien accelerat projectes de venda directa del productor al consumidor. Preguntat per si aquest procés acabaria posant fi als intermediaris, el president de la FCAC va assegurar que no. «El mercat té unes regles de joc, d'oferta i demanda, que segueixen vigents. La venda de productes agroalimentaris en línia ha vingut per quedar-se i anirà a més, però això no acabarà amb els intermediaris, perquè els productors els necessitem per arribar a grans plataformes de venda, com cadenes de supermercats d'aquí i de l'estranger», va afegir.

També a preguntes del públic es va referir a l'increment de projectes fotovoltaics en terrenys agraris. Segons la seva opinió, «no pot ser que ens hàgim gastat molts milions d'euros en recs perquè aquests ­terrenys acabin destinant-se a la producció d'energia per la pressió que fan grans empreses. Se'n riuen de nosaltres dient que això serà un complement a la nostra jubilació».

Finançar el sector agrari

Per la seva banda, María José Maciá, directora territorial de Banco Santander a Catalunya, va posar de relleu que el model de negoci de l'entitat està enfocat a les necessitats del sector productiu «perquè són les que garanteixen el manteniment de l'ocupació i, per tant, la protecció de les famílies. Volem ser part de la solució i contribuir a la recuperació econòmica». Durant l'obertura de la jornada, Maciá va recordar que «des de principis d'any, Santander ha finançat el sector agrari de Catalunya amb un total de 738 milions d'euros, fet que suposa un 40% més que en el mateix període de l'any anterior».

En la clausura del Fòrum Agrari, Lorena Ruiz Ponce, directora de Negoci Agroalimentari de Banco Santander a Espanya, va destacar que «l'agroalimentari és un dels motors de l'economia espanyola» i que Banco Santander vol «donar servei i suport a tots els actors del sector». En aquest sentit, va destacar que aquest any havien donat finançament a les empreses del sector a Espanya per valor superior als 7.000 milions d'euros. «La innovació i l'accés al capital són elements clau per al desenvolupament del sector agroalimentari, i a Banco Santander considerem que hem de facilitar l'accés a la informació a través de les noves tecnologies i l'accés al finançament mitjançant una àmplia oferta de productes adaptats a les necessitats dels clients», va dir.