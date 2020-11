Els hostalers gironins veuen "minses" les ajudes de l'Ajuntament

Els hostalers de Girona consideren que els 250.000 euros en ajudes que l'Ajuntament ha destinat a autònoms i microempreses de la ciutat són "insuficients" i lamenten que "no arribaran a tothom". També carreguen contra el govern municipal perquè es tracta d'uns diners que, "anant bé", es cobraran el primer trimestre de 2021. Des del sector destaquen que d'altres poblacions de la demarcació amb molts menys habitants s'han arribat a destinar fins a 1,5 milions d'euros i ja s'està tramitant la segona línia d'ajuts, mentre que a Girona encara no s'ha començat a cobrar la primera. Des del consistori reconeixen que els recursos "són escassos" però recorden que l'Estat no els permet endeutar i per tant no disposar de més diners.

