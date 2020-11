El preu dels habitatges a la ciutat de Girona es dispara un 19% en plena pandèmia

El preu de l'habitatge s'ha disparat a la ciutat de Girona en plena crisi del coronavirus. En un context general de recessió econòmica, el cost de comprar una vivenda a la capital de província s'ha incrementat un 18,97% en un any, i s'ha situat en un import de 190.781 euros de mitjana. És la major pujada de les capitals catalanes, ja que els habitatges que es venen són més grans, segons es desprèn de l'informe del tercer trimestre publicat pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API). L'augment és molt superior al 3,87% de Barcelona, l'única capital de Catalunya on també s'encareixen els preus respecte al tercer trimestre. De fet, el cost mitjà de l'habitatge a Girona s'acosta als 233.073 euros que val un immoble a la ciutat comtal, i s'allunya molt dels 109.384 euros de Lleida i 119.190 de Tarragona, que han registrat baixades respecte al 2019: a dia d'avui comprar-se un pis o una casa a Girona és prop d'un 40% més car que a les capitals del Segrià i el Tarragonès, i només un 20% més barat que a Barcelona.

Així, el preu per metre quadrat a Girona ciutat ha arribat als 2.061 euros, una xifra que representa una pujada superior al 10% i que no es repetia des del primer trimestre del 2012, una època en la qual la crisi estava fent baixar uns valors astronòmics que havien arribat al pic dels 3.125 euros/metre quadrat el quart trimestre del 2008. En els últims vuit anys el cost per metre quadrat ha estat sempre menor als 2.000 euros, fins aquest estiu passat.

Més moderat a la província

Al conjunt de la província de Girona el preu mitjà dels habitatges és menor al de la seva capital, amb 176.793 euros de mitjana, i l'increment registrat ha estat igualment molt més baix, de no més de l'1,44%.

L'activitat immobiliària sí que s'ajusta més als temps de pandèmia. La compravenda d'habitatges s'ha situat en 187 operacions el tercer trimestre, amb un resultat interanual de 854 compravendes, un 18,2% menys. De totes les operacions immobiliàries que es van fer a Catalunya, el 13,73% es van dur a terme a Girona.

La província també lidera un trimestre més la compra d'habitatges per part d'estrangers. Tot i la baixada del nombre de visitants per la pandèmia, de totes les compres de cases i pisos a la província durant el tercer trimestre, un 27,71% van ser per part de foranis, principalment francesos.

Al conjunt de Catalunya el nombre de compravendes en el tercer trimestre ha crescut un 17,1% en comparació amb els tres mesos anteriors, fins a arribar a 15.186 operacions, però ha registrat una caiguda del 24,5% respecte al mateix període de 2019. «És una situació millor de la que teníem, però pitjor de la que podíem esperar», va assegurar en declaracions recollides per ACN el conseller delegat de Gamerin, Luis Fabra, a la presentació de l'Informe trimestral del mercat immobiliari dels API de Catalunya. Aquest any, el mercat podria tancar amb prop de 60.000 operacions, una caiguda del 25% respecte al 2019. En el tercer trimestre, els preus per metre quadrat han registrat «correccions moderades», amb un creixement del 0,4% intertrimestral i un 2,5% anual.



Pes relatiu de Barcelona

En aquest sentit, Fabra va destacar el descens del pes relatiu del mercat immobiliari de Barcelona sobre el conjunt de Catalunya, que ha passat d'un 22,7% en el tercer trimestre de 2015 a un 16,2% en el mateix període d'aquest any. Aquesta tendència s'ha «intensificat» en l'últim semestre i també s'ha donat en els municipis de major densitat poblacional, demostrant la preferència dels nous compradors per pobles o ciutats amb menys habitants.

El preu per metre quadrat dels habitatges ha experimentar una «moderació generalitzada dels ritmes de creixement» a Catalunya i ha registrat un increment del 0,4% trimestral i del 2,5% anual. En comparació amb els tres mesos anteriors, el preu de l'obra nova ha crescut un 3,4%, una sensació «obsoleta» perquè respon a acords de compravenda de caràcter previ. El preu dels habitatges de segona mà, en canvi, ha caigut un 0,3% en el tercer trimestre en comparació amb els tres mesos anteriors i mostra els «primers senyals» de la correcció de preus.