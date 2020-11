La indústria gironina es reinventa pel coronavirus

Espanya va arribar a la crisi del coronavirus sense material sanitari suficient per afrontar-la. Durant el confinament, faltaven mascaretes, respiradors i tota mena de material de protecció. L'especulació del mercat xinès, l'únic que disposava d'aquests productes en massa, i la demanda gegant van portar centenars d'empreses espanyoles, comandades pel Govern, a augmentar la producció o reorientar la seva activitat. Gran part d'aquest esforç ha quedat arrelat en moltes d'elles. A la província de Girona algunes de les empreses que han fet aquesta reconversió són Casals VenTilació i Sodeca (ambdues del Ripollès), o Garcia de Pou, amb seu a Ordis (Alt Empordà). Precisament, aquesta última empresa, dedicada al subministrament de material no comestible per a empreses i restaurants, ha estat l'única de la província beneficiària d'un pla econòmic del Govern espanyol per atorgar subvencions a aquelles empreses que han modificat part de la seva activiat a la fabricació de productes per combare la COVID-19.



Tovalloletes hidroalcohòliques

Segons va informar Aleix Palau, el seu director financer, la companyia ha rebut concretament 244.857 euros que s'han destinat a adquirir quatre màquines per crear una nova línia de producció de tovalloletes hidroalcohòliques per combatre l'emergència sanitària derivada de la pandèmia.

Garcia de Pou va facturar 71,4 milions d'euros durant el 2019, una xifra rècord que suposa un creixement del 12% respecte a l'any anterior. Gràcies en part a l'impuls de la venda d'envasos de cartró i paper, la companyia té previst culminar aquest any una inversió de 30 milions d'euros en magatzems i maquinària. La COVID ha afectat de valent els bars, restaurants i hotels, una clientela important de la companyia. Abans de les últimes restriccions, la pandèmia havia provocat una caiguda del 22% del negoci.

La ripollesa Sodeca, fabricant de ventiladors i extractors industrials, també s'ha adaptat als nous temps de pandèmia. Gràcies a la demanda de purificadors i els aparells de tractament d'aire interior, han pogut compensar la caiguda de la demanda de sectors estratègics com ara l'hostaleria, molt tocada per les mesures contra la COVID. El primer trimestre, els va caure un 15% la facturació però ja ho han recuperat amb l'aposta per aquesta nova tecnologia i la creixent demanda del mercat, segons va informar ACN.

Recentment l'empresa ha fet una donació solidària d'un purificador d'aire a centres educatius de la comarca. El director general de Sodeca Group, Josep Font, explica que van decidir fer la donació arran del debat social sobre la ventilació a les escoles. «Estem en una comarca de muntanya i ventilar de forma natural amb el fred vam pensar que seria problemàtic», detalla. La iniciativa va comptar amb la col·laboració del Consell Comarcal del Ripollès.

La tecnologia que han dissenyat compta amb un sistema patentat que elimina bacteris, virus i microorganismes perjudicials per a les persones en tres fases. També inclou una pantalla digital on es veu el nivell de contaminació de l'espai en cada moment. «El que fa és agafar aire de la sala on està i l'aire va recirculant per dins i el va netejant», detalla. Com que no fa soroll i consumeix poca energia, recomanen que funcioni durant tota l'activitat lectiva i que es complementi amb la resta de mesures de prevenció de la COVID. I en el cas d'altres activitats, aconsellen fer primer una auditoria per estudiar l'aire i determinar quina és la tecnologia de purificador més adient per a cada cas.



Purificadors d'aire

L'altra empresa del Ripollès, Casals Ventilació, també centra la seva activitat en sistemes de ventilació. Recentment va treure al mercat una nova línia de purificadors contra la COVID. Segons TV3, gràcies a aquest nou producte han recuperat les xifres de negoci de l'any passat i han creat nous llocs de treball. David Samper, director general de la companyia, assegura que «tenim 27 persones noves respecte a l'any passat. És una bestiesa, no ho teníem previst. Quan vam començar amb aquest producte, durant el confinament, teníem l'esperança de vendre'n 200, 300 o 500 màquines. Finalment, superarem les 4.000 unitats».

Els exemples es repeteixen arreu d'Espanya. L'empresa Mondragón, que va posar en marxa una nova línia de producció gràcies a un contracte amb l'executiu per posar a disposició de les autoritats sanitàries 60 milions de mascaretes durant sis mesos, a raó de 10 milions per mes.



Altres casos

Però no va ser l'única, també la madrilenya Escribano va reconvertir en el pitjor moment de la pandèmia la seva producció d'artilleria i sensors balístics per ajudar Hersill a elaborar respiradors, i la catalana Antonio Puig i la murciana Tahe han passat dels perfums als gels hidroalcohòlics. La tèxtil barcelonina Gari Gimeno va canviar les bates i les camises de dormir per la fabricació de mascaretes, igual que la multinacional de fabricació de productes absorbents d'higiene íntima amb seu a Segòvia, Drylock, i la cordovesa de solucions per al sector del fred Efficold.