Black Friday: Per què se celebra el 27 de novembre?

La cita comercial del Black Friday, avantsala de la campanya de compres nadalenca, té el seu origen als Estats Units i està molt relacionada amb la festivitat del dia d'Acció de Gràcies, el 'Thanksgiving Day'. El nom es va utilitzar per primera vegada a Filadèlfia el 1961, a conseqüència del caos que va generar en el trànsit als carrers la quantitat de gent que omplia les botigues per comprar amb preu rebaixat el dia després d'Acció de Gràcies.

Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, ja fa una dècada que les rebaixes prenadalenques se celebren a Espanya. Va ser l'empresa Apple la primera que va instaurar la tradició aquí, i centres comercials i empreses amb servei de venda per internet van apostar per seguir la seva estela, convertint la jornada i els dies previs en un fenomen de consum massiu. De fet, aquest any es van avançar a principis de mes les primeres ofertes en línia d'algunes marques i botigues, i també s'allarguen, fa uns anys, fins a l'anomenat Cyber Monday, que està destinat a les promocions comercials relacionades amb el sector tecnològic.

Creixement de vendes

A causa de les dificultats per comprar als establiments físics imposades per la pandèmia, en el Black Friday de 2020 les xifres de compres 'online' seran 15 punts majors respecte al 2019, quan es van registrar un 55% d'operacions per internet, segons apreciacions de Google.

Segons dades de Google, les vendes del Black Friday no es ressentiran en la pandèmia, sinó més aviat al contrari: fins a un 40% d'usuaris assegura que realitzarà alguna compra en aquest Black Friday. La situació sanitària actual també ha provocat que els consumidors siguin molt més previsors, ja que el 75% realitzarà les seves compres nadalenques amb més antelació que en anys anteriors.

A més, gairebé el 60% espera trobar més descomptes que altres anys, a causa de la complicada situació econòmica de moltes persones a causa de la paralització o alentiment de la seva activitat. En aquest context, el 22% espera trobar més varietat de productes rebaixats, mentre que al 17% li agradaria que les promocions es dilatessin durant més temps.