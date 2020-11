Apostar per la sostenibilitat és clau per a la competitivitat de totes les empreses

La sostenibilitat és una estratègia rendible per a les empreses i cal apostar-hi. Aquesta és la principal conclusió de la trobada virtual organitzada per Regió7, del mateix grup editorial de Diari de Girona, i BBVA que es va celebrar amb l'objectiu d'analitzar les possibilitats en l'àmbit empresarial. L'acte va tenir la intervenció d'Iñigo de Basterrechea, director de xarxa de banca d'empreses de BBVA Catalunya; i de Miquel Àngel Rubio, director de desenvolupament de negoci d'Anthesis Lavola, consultoria en sostenibilitat. També hi van participar dos empresaris que van donar a conèixer les seves experiències pràctiques en matèria de sostenibilitat: Joan Boix, de la Serradora Boix de Puig-reig; i Ismael Castellà, de l'empresa Clevermob.

En el context actual marcat per la crisi de la covid, que es percep com una càrrega per a les empreses, la sostenibilitat pot convertir-se en una dimensió d'oportunitat. «L'impacte de la pandèmia s'ha fet notar en pimes i autònoms, però cal fer front a la crisi i una alternativa per tal que les empreses en surtin reforçades és la sostenibilitat», va remarcar Iñigo de Basterrechea.



Sostenibilitat social

Per a Basterrechea, ser sostenible és un oportunitat: «A BBVA ho tenim clar, és una de les prioritats estratègiques al costat del creixement, la gestió de dades, l'equip de treball, la qualitat i l'excel·lència operativa». I la Unió Europea «també ho té clar», argumenta Basterrechea: «Dels milions que destinarà a recuperar l'economia, es prioritzaran els projectes sostenibles i digitals». Les empreses sostenibles compten amb tres pilars fonamentals: mediambiental, social i econòmic. S'hi va referir Miquel Àngel Rubio, director de desenvolupament de negoci de la consultoria Anthesis Lavola: «A més de la part verda, hi ha la part social de la sostenibilitat, que representa una oportunitat per generar llocs de treball». I va afegir: «La sostenibilitat és la via per reforçar l'estratègia empresarial». Cada vegada són més les empreses que hi aposten, però «encara hi ha molt camí per recórrer», van coincidir a destacar Basterrechea i Rubio.

Clevermob és una empresa que aposta per la mobilitat elèctrica. Està especialitzada en la importació i venda de motos elèctriques d'alta cilindrada a l'Estat espanyol, Portugal i Andorra.

Tal com va assenyalar el CEO i fundador de l'empresa, Ismael Castellà, «treballem per a empreses i organismes públics que estan convençuts que la millor opció és el vehicle elèctric, per exemple que el RACC faci l'assistència en carretera amb motos elèctriques d'alta cilindrada, o que els Mossos circulin amb aquest tipus de vehicles és un valor afegit perquè el consumidor individual s'acabi de convèncer». En la seva intervenció va dir que «comprar un vehicle elèctric surt a compte a les empreses, s'amortitza en dos anys». La mobilitat elèctrica és «autosuficient i rendible», segons Ismael Castellà, que es va mostrar convençut que la mobilitat elèctrica serà la substituta de la combustió.

Exemple empresarial

L'activitat de la primera transformació de la fusta és un dels processos industrials que necessiten menys energia i menys consum d'aigua. A Serradora Boix, de Puig-reig, el cicle productiu no genera residus. Tots els productes, com l'estella, les serradures i l'escorça, s'utilitzen com a matèria primera o com a font d'energia.

Joan Boix, conseller delegat de Serradora Boix, va explicar que «malgrat l'activitat de les serradores a vegades no està ben vista perquè tallem arbres, la realitat és que fem gestió forestal. Els boscos de Catalunya creixen tres vegades més del que traiem, i ho fem per elaborar uns productes que són deficitaris».

Serradora Boix ha invertit aquest estiu en nova maquinària per millorar l'eficiència energètica. D'altra banda, l'empresa està fent la instal·lació de 2.500 metres quadrats de plaques solars fotovoltaiques d'autoconsum, per produir uns 300 kw d'energia elèctrica i «cobrir el que consumim durant tot l'any», va comentar Joan Boix. Va afegir que «els projectes de les empreses enfocats en la sostenibilitat tenen recompensa en forma d'ajuts. Invertir en sostenibilitat és rendible».

La xifra: 100 milions d'euros

Dels 100.000 milions d'euros compromesos a mobilitzar en sosteniblitat entre els anys 2018-2025 per part de BBVA, se n'han activat 40.000. BBVA ha obtingut la primera posició entre els bancs europeus en el Dow Jones, índex de referència en el mercat, que mesura l'acompliment de les majors companyies per capitalització borsària en matèria econòmica, ambiental i social. A escala mundial, l'entitat ocupa la tercera posició.