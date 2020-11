Black Friday: És millor comprar abans o esperar a les ofertes del divendres?

Queden pocs dies perquè se celebri el Black Friday. Tot i això, les ofertes s'avancen dies, fins i tot setmanes, en alguns comerços. Per això, sorgeix el dubte de quan és el millor moment per a realitzar les esperades compres.

Segons l'informe de Black Friday Global, que realitza estudis de mercat a escala internacional, el millor dia per a comprar acostuma a ser el mateix divendres.

És el Black Friday quan apareixen les ofertes més populars. No obstant això, esperar fins al final pot tenir els seus riscos, ja que hi haurà més aglomeracions de clients, tant en botigues físiques com en botigues online.

Si ets dels valents que aguanten fins al final, l'ideal és fer-ho abans que la gent surti de treballar. Al matí abans de les 14.00 hores, i a la tarda abans de les 20.00 hores.

No tan sols t'"enfrontes" a la massa a les botigues i els problemes a les pàgines web saturades de rebre tantes visites, sinó que també pot passar que el producte que tant has estat esperant, s'esgoti aviat.

Aquelles ofertes més atractives, les del preu més ajustat, acostumen a sortir al mercat amb un nombre limitat de productes, per la qual cosa és recomanable que et facis una llista amb les coses que més necessitis o creguis que més poden baixar de preu per a comprar-les a primera hora del dia i no esperar fins al final.

No obstant això, si tens clar el que vols, també pots fer un seguiment de la botiga que tinguis al cap per veure com va evolucionant el preu. Si no vols esperar fins al final, pots comprar-ho abans del divendres si veus que baixa molt. Això sí, no oblidis comparar el preu amb diferents botigues per si hi ha alguna que té millors ofertes.

