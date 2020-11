La Cambra de Girona denuncia la lentitud de l'administració a l'hora de tramitar llicències

La Cambra de Comerç de Girona denuncia que l'alentiment de les administracions a l'hora de fer segons quins tràmits està perjudicant les empreses. En un comunicat la institució entén que l'actual situació de pandèmia també ha afectat les oficines dels diferents organismes públics, però avisa que això està paralitzant molts projectes empresarials, com ara llicències d'obres o permisos per iniciar inversions.

La Cambra detalla les incidències més comunes que s'estan trobant els empresaris. En primer lloc hi ha la obligatorietat de sol·licitar una cita prèvia per fer consultes amb els ajuntaments i les altres administracions. Tot seguit destaquen el teletreball dels tècnics municipals, secretaris o interventors, un fet que «provoca endarreriments i allarga terminis». També posen de manifest la reducció o l'espaiament en el calendari de les Comissions Tècniques, Comissions de Servei, plens municipals, així com l'alentiment de l'elaboració d'informes preceptius en diferents expedients.

En el cas de la licitació d'obres i serveis públics, les empreses han patit retards en els expedients per demores en les publicacions, en la constitució de mesa de contractació, en l'elaboració d'informes de la mesa de contractació, en les adjudicacions definitives i en la signatura dels contractes corresponents». «Aquests fets provoquen que la maduració dels projectes, com ara l'obtenció dels permisos, llicències d'obres i autoritzacions per iniciar inversions públiques o privades es demorin encara més», lamenta el president de la Cambra, Jaume Fàbrega. En aquest sentit, la institució avisa de la necessitat urgent d'activitat que necessiten les empreses per fer front a la pandèmia. Àlex Gilabert, president de l'àrea d'Ordenació del Territori de la Cambra, assegura que aquestes dilacions causen «un dany important a les empreses en una època de poca activitat i quan la majoria tenen el personal i les instal·lacions a plena disposició de treballar».

Davant d'aquesta situació, la institució reclama que, com a mesura per pal·liar el cicle de baixes inversions de les empreses privades, de baixa licitació de contractes públics i de baixa activitat immobiliària general, «es procedeixi a aprovar reglaments i directives que vagin en la línia d'accelerar, si cal de manera excepcional, tots els tràmits. Això afavoriria que les activitats i la contractació d'obres i serveis es puguin avançar uns quants mesos».