Habitatges «saludables» a Girona en temps de pandèmia: la construcció es reinventa

Els assessors immobiliaris Ideal PSI i l'estudi Dezain Architects han impulsat la reforma de pisos al centre de Girona amb l'objectiu de fomentar els habitatges "saludables". La rehabilitació s'ha fet utilitzant materials i tècniques constructives que promouen no només la cura del medi ambient sinó també la salut de les persones que hi viuran. Entre elles, l'ús de llum abundant, mides i espais còmodes i amplis, els principis del Feng-shui o l'estalvi energètic.

El dissenyador d'hàbitats sostenibles i saludables i fundador de Dezain, Francesc Collmalivern, remarca que passem el 90% del nostre temps en espais tancats -especialment, en temps de confinament- i diu que "si els materials que es fan servir a la construcció generen gasos tòxics, anomenats compostos orgànics volàtils, això és el que respirem".

De fet, afirma que diversos estudis adverteixen de les malalties que creen una mala construcció. Entre elles, l'anomenat 'síndrome de l'habitatge malalt'.

Els compradors s'han tornat cada vegada més exigents i sensibles arran de la pandèmia de la covid-19. També són cada vegada més "conscients" dels efectes que té l'entorn on vivim en la nostra salut. La reforma impulsada per Ideal PSI i Dezain Architects se centra, precisament, en això: "el benestar de les persones que hi viuran".

De fet, el gerent d'Ideal PSI, Dani Planas, diu que en molts casos les promocions es fan tenint en compte només els aspectes econòmics i la rapidesa en la construcció però que, avui en dia, amb això "ja no n'hi ha prou".

La rehabilitació d'aquests pisos s'ha fet seguint els criteris que marca la certificació nord-americana 'WELL Buiding Standard', un sistema que mesura les característiques de l'entorn construït, que impacten en la salut i el benestar, a través de l'aire, l'aigua, la nutrició, la llum, l'estat físic, la comoditat i la ment.

Els materials constructius, a més, compten amb la màxima qualificació de la certificació francesa 'Emissions dans l'air intérieur' (emissions a l'aire interior). I s'han fet servir el màxim nombre de materials naturals. Entre ells, fusta de roure del país i amb certificació de boscos sostenibles per a la fusteria interior, pintura ecològica, vernissos a l'aigua o aïllaments exteriors i interiors amb llana ecològica d'ovella. La regulació de la temperatura, a més, s'ha fet mitjançant energia renovable per aerotèrmia amb un circuit d'aigua freda i calenta per terra.

Però no només això. Els pisos s'han dissenyat aplicant els principis del Feng-shui de l'escola de la forma, estudiant la distribució de la casa i adaptant-los. Això inclou rebedors amplis, l'orientació dels llits o dels sanitaris.

Un consumidor cada cop més "conscient"

Planas assegura que encara hi ha molt de desconeixement de les opcions de construcció saludable i sostenible que hi ha disponibles però que el consumidor és cada cop "més conscient" que "cal anar cap a un tipus d'arquitectura i interiorisme que ho tingui en compte". Especialment, arran de la pandèmia. En aquest sentit, Collmalivern remarca que "no té sentit que avui s'estiguin construint edificis que perjudiquin la salut, com tampoc té sentit que encara es construeixi perjudicant el medi ambient".