El comerç s'aferra al Black Friday per salvar la temporada

A la majoria comerços del centre històric de Girona i dels principals eixos comercials de l'Eixample hi llueixen cartells recordant que és «Black Friday» o «Black Week». La campanya de descomptes comercials importada fa pocs anys dels Estats Units i que suposa l'arrencada de la temporada de Nadal. «L'obertura de bars i restaurants ha tornat a donar vida als carrers. Això, i el fet que més comerços que mai s'han adherit al Black Friday, es comença a notar», assegura Mercè Ramírez de Cartagena, vicepresidenta del Girona Centre Eix Comercial.

El petit comerç gironí ha estat històricament reticent a campanyes com el Black Friday, perquè s'havia desvirtuat. «Tradicionalment era un dia, però les grans cadenes i centres comercials el van convertir en una setmana de descomptes i rebaixes amb què era difícil competir», afegeix Ramírez de Cartagena. Però les coses han canviat, i en un any complicat com el 2020, amb confinaments, restriccions d'aforament i de mobilitat, el comerç s'aferra a qualsevol oportunitat d'augmentar les vendes.

Això sí, són conscients que seran inferiors a les de fa un any, perquè Girona és un pol d'atracció comercial, amb compradors que els caps de setmana solen venir des de municipis d'arreu de la província. «Amb els límits de mobilitat actuals, l'afluència de clients és molt inferior», diu Ramírez, que també insisteix fer una crida a comprar en el comerç local.

Joan Carles Calbet, president de l'associació de comerciants Comertia, assegura que la situació comercial és un «guirigall en el qual la gent es perd, per la qual cosa els efectes es difuminen i les perspectives d'activitat es redueixen».



Gasten més

«Hi ha menys gent a les botigues però compren més i el tiquet mitjà de compra ha augmentat el 15%. Els que estan treballant tenen més diners», diu Calbet. Fonts de centres comercials del centre de Barcelona coincideixen amb aquesta percepció i admeten que aquests dies s'està «punxant en afluència però amb bon nivell de vendes». El desangelat centre de Barcelona de les últimes setmanes s'aferra al Black Friday per canviar la tendència i atraure clients, últimament més compradors als barris. Segons una consulta de la patronal Pimecomerç, entre els seus associats el 37% dels comerciants preveuen que aquesta campanya els «afectarà negativament», davant el 9% que ho pensava fa un any.

Centres comercials com El Corte Inglés, considerats botiga departamental, ja estan oberts (amb límit del 30% d'aforament). En el seu cas amb descomptes per a clients amb targeta durant tota la setmana i promoció Black Friday el cap de setmana en la majoria de departaments. Anuncien ofertes en 1.000 marques, de tots els segments del mercat, amb pes també de la moda i complements, amb descomptes d'entre el 20% i el 25%. La campanya del Black Friday s'aborda habitualment com uns dies de descomptes en productes i serveis concrets, un ganxo per atraure clients i no concentrar les vendes de Nadal en pocs dies, cosa que porta tradicionalment problemes logístics i de ruptura d'estocs.



Venda en línia

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va causar enrenou la setmana passada a l'instar els consumidors a no comprar a Amazon i donar suport al comerç de proximitat. Amazon sembla consolidar la seva imatge de gran enemic del comerç, en uns moments en què les vendes en línia atrauran bona part de la despesa, en un percentatge encara difícil d'avaluar. El creixement de les vendes a internet aquest any és del 50% en cadenes de tecnologia com PcComponentes, per exemple. Però les botigues de barri s'han vist beneficiades també per l'auge del teletreball i això malgrat aquesta alça del comerç per internet en el seu conjunt.

La creixent omnicanalitat (múltiples canals) de la majoria de comerços convida a pensar que l'auge de les vendes a internet no fagocita les vendes del seu comerç físic. Però no tenir oferta a internet és actualment una exigència per a qualsevol comerç, segons els experts. Per Roger Gaspa, soci director @RBD Consultoria Group, que fa estudis de mercat per al departament de comerç del Govern, amb la pandèmia es fa imprescindible la presència a internet però adverteix que «és millor tenir una web menys desenvolupada i un millor sistema de gestió de les comandes».

Aquest expert assegura que el 84% dels consumidors compren en comerços de proximitat i per elevar les vendes durant aquesta pandèmia i en el futur serà crucial la recomanació directa dels clients. Habilitar el WhatsApp per als clients i oferir canals directes de comunicació amb ells és la millor manera d'incrementar els ingressos. «No es tracta de fer promocions generals, els millors clients són els que atrauen altres clients i les experiències positives es divulguen més que les negatives, per això és el moment d'arriscar al sector comercial», afirma Gaspa.

Una altra de les tendències perceptibles aquest any durant la setmana Black Friday és que ha augmentat l'apel·lació a la solidaritat dels consumidors i a la consciència mediambiental. No només es tracta d'apel·lar a la compra de proximitat com a primera solidaritat amb l'entorn comercial, les mateixes cadenes de botigues conviden a la compra i a redireccionar els descomptes a finalitats altruistes.

La cadena sueca Ikea ha rebatejat divendres com a Green impulsant l'economia circular amb la recompra de mobles (pagant el doble de la taxació als socis fins al 29 de novembre). Fins i tot Correus ha apel·lat a l'ús responsable de la paqueteria urgent.