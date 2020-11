Premien Enplater i Xavier Tugas amb els premis a la prevenció de riscos laborals

L'empresa Enplater i l'enginyer tècnic industrial recolliran avui els premis de Prevenció de Riscos Laborals que atorga el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona. Els guardons, que arriben a l'onzena edició, s'entregaran en un acte en format reduït però que es podrà seguir en streaming a través de la web del col·legi.

Els organitzadors destaquen les bones pràctiques d'Enplater Group en l'àmbit de la prevenció de riscos. Fundada el 1962 a Torroella de Montgrí, aquesta empresa familiar es dedica al desenvolupament i transformació de film destinat a l'envàs flexible, principalment dirigit a empreses del sector alimentari. Compta amb una plantilla de 369 treballadors i té implantats diferents sistemes de gestió, inclosos el basat en la norma OHSAS 18001 de Seguretat i Salut Laboral. «El seu sistema de gestió està sempre actualitzat, utilitza processos optimitzats i segurs per prevenir danys i el deteriorament de la salut dels treballadors. La maquinària sempre s'adquireix i s'actualitza perquè sigui el més productiva i segura possible. En aquest sentit, la política d'Enplater Group s'ha establert per anar més enllà dels requisits legals aplicables i assolir l'excel·lència tant en l'àmbit productiu, de la qualitat i de la seguretat», destaca el col·legi.

Pel que fa al premi que es lliura amb la col·laboració de MUPITI a l'enginyer que hagi destacat per la seva labor en el camp de la prevenció de riscos laborals, aquest recaurà en Xavier Tugas. Aquest enginyer tècnic industrial, actualment jubilat, va desenvolupar la seva labor professional principalment a l'empresa Panasonic de Celrà. Posteriorment es va especialitzar en el camp de la prevenció de riscos laborals, aplicant-los en altres empreses tant com a empleat com per compte propi.

Aquesta és l'onzena edició del premis PRL del CETIG, que en les anteriors edicions ha estat concedit a les empreses Kmec, Weener Plastic Ibérica, l'enginyer Joaquim Bordoy de Construccions Rubau, Vidreres Llet, Zoetis Spain, Girona Fruits SCCL, Francisco Oller SA, Dinox, Cafès Cornellà i Bassols Energia.

Pel que fa al premi que es concedeix amb la col·laboració mútua de previsió social de pèrits i enginyers tècnics industrials a l'enginyer que hagi destacat per la seva labor en el camp de la prevenció, s'ha concedit a Jaume Ferrer, enginyer tècnic industrial d'Endesa, i a Lluís Serra, enginyer que ha exercit a l'administració pública amb diferents responsabilitats en la inspecció laboral.