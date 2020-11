La patronal gironina FOEG critica la proposta de nova llei de les cambres de comerç

L'empresariat gironí sol mostrar-se ben avingut en els grans temes. De fet, ja fa anys que comparteixen lobby a través del Grup Impuls per Girona, del qual formen part les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu, les patronals FOEG i Pimec, i el Fòrum Carlemany. No obstant això, la tramitació de la nova llei de cambres ha generat desacords, sobretot pel que fa a les formes.

La patronal gironina FOEG es va sumar ahir a les de l'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL), el Maresme (FAGEM), el Penedès (FEGP), l'Anoia (UEA) i el Berguedà (ACEB) per mostrar el seu rebuig a l'aprovació de la Llei de Cambres per part del Parlament a través de lectura única.

«Considerem indispensable que s'obri un ampli procés de debat que tingui en compte les competències i serveis que ja cobreixen les associacions territorials», apunten les entitats a través d'un comunicat, en el qual defensen la seva singularitat per «proximitat i afiliació voluntària».

Les sis organitzacions demanen als grups parlamentaris que els facin costat i no donin suport al tràmit per lectura única. En l'àmbit català, tant Foment del Treball com Pimec s'han posicionat en la mateixa línia.

De moment, el text de la nova llei no ha estat inclòs en l'ordre del dia del ple de la setmana vinent. No obstant, els partits impulsors de la iniciativa (JxCat i ERC) podrien forçar la seva incorporació a última hora per a la seva aprovació per lectura única.

En els últims dies, Joan Canadell, president del Consell de Cambres de Catalunya ha atribuït a ERC el fet que la llei (un compromís que va tancar amb l'expresident Quim Torra) no s'hagi aprovat encara. A més, Canadell ha alertat que si no s'aprova aquesta llei, que dota les cambres de representativitat i els garanteix finançament públic, es condemnarà les cambres petites a tancar portes.

A qui tampoc agrada la llei de cambres és a l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco), que en un informe demana la seva modificació. Segons avançava Expansión, el regulador adverteix que si s'aprova la llei hi haurà un escenari de «competència deslleial» perquè les cambres rebrien diners públics per oferir uns serveis que també presta el sector privat. Per això, insta els partits a modificar el text de l'actual proposta normativa per «garantir la competència dels poreradors en el mercat en igualtat de condicions».