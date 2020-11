El petit comerç se suma més que mai al 'Black Friday' "per sobreviure" però es manté la "resistència" a la campanya

El 'Black Friday' és una campanya impulsada per grans multinacionals i plataformes de comerç electrònic, però aquest any més comerços de proximitat que mai s'hi sumen. Molts ho fan per primera vegada, i poc convençuts, sobretot als eixos comercials més allunyats del centre de Barcelona. "Amb l'aturada del consum les botigues hem de vendre per poder sobreviure i si el client busca rebaixes et veus obligat a fer el mateix que els altres", explica el propietari de la botiga de roba de segona mà 'La ropaderia', Hristo Chalakov, que fa descomptes pel 'Black Friday' per primera vegada. Altres, com la dissenyadora Míriam Ponsa, opten per ser "la resistència" i no "jugar al joc" de les grans marques.

El president de Barcelona Comerç, Salva Vendrell, explica que per primera vegada es troben amb "eixos que habitualment no tenien una presència gaire important en aquesta campanya perquè no hi creien massa" apuntant-s'hi per primer cop perquè ho veuen "una bona sortida". Vendrell diu que els eixos més allunyats del centre de Barcelona, on destaquen els establiments de petit comerç, són on aquest canvi es nota més, sobretot a Nou Barris, Sants o Horta.

Però hi ha molts comerciants que no veuen amb bons ulls aquesta campanya heretada dels Estats Units. Segons PIMEComerç un 37% dels associats veu negatiu l'impacte del 'Black Friday', una tendència que va a l'alça, ja que l'any passat eren només un 9%.



Repensar el model de consum

Per això apareixen iniciatives que busquen resistir-se al 'Black Friday'. És el cas de la dissenyadora Míriam Ponsa, que ha decidit tancar la venda electrònica justament aquest divendres perquè ningú pugui comprar a través del seu web. I no només això, també ha engegat una campanya perquè les clientes que tenen peces de roba que ja no es posen perquè els cal algun arranjament, les portin a la botiga: les modistes les arreglaran gratuïtament perquè recuperin la utilitat.

"Hem de començar a pensar quin paper tenim nosaltres en cada decisió de compra. Pensem que és un dia per aturar-nos i reflexionar sobre quin model de consum volem promoure", explica a l'ACN la responsable de comunicació de Míriam Ponsa, Marta Muxí.

Aquest és el primer any que la dissenyadora manresana no farà descomptes per Black Friday. D'altres anys s'hi havien sumat "perquè al final ets dins de la roda, i costa molt sortir-ne". "Aquest cop hem dit que hem de ser valentes i no jugar a aquest joc perquè no ens aporta res", assegura Muxí.

Un altre exemple és el de la botiga de cosmètica natural Tarannà de Manresa. En aquest cas, la seva propietària, que "mai s'ha sentit còmode amb el Black Friday", ha decidit no fer cap mena de descompte. Tot i això, el 15% de la facturació d'aquest divendres es donarà íntegrament a Open Arms. "Tinc clients que s'han esperat a avui per venir a comprar i col·laborar", explica la responsable de la botiga, Anna Casasampera.



Descomptes menys agressius

Entre els que sí que cedeixen al 'Black Friday', les promocions són "menys agressives" que les de les grans cadenes i operadors, amb descomptes que oscil·len entre el 15% i el 30%. "Les grans cadenes es poden permetre fer més descomptes perquè tenen una facturació molt gran i poden subsistir-la amb un benefici petit. En canvi, un petit negoci no pot, perquè les vendes són molt inferiors", diu Chalakov.

I és que els petits comerciants són incapaços de fer una campanya de descomptes tan agressiva com les multinacionals o grans magatzems i reclamen a les administracions controls per evitar males praxis ja que algunes ofertes poden ser enganyoses, ja sigui perquè el preu del producte s'ha apujat prèviament i la rebaixa no és real; perquè hi ha una falta d'estoc que impedeix complir les promocions o perquè s'ha comprat productes que no són habituals només per vendre'ls rebaixats, segons l'Agencia Catalana del Consum (ACC).

La directora de l'agència, Montse Ribera, anima als consumidors a posar-se en contacte amb ells si detecten alguna incidència i a "conservar sempre les factures, els comprovants i la publicitat". "Tot el que diu la publicitat s'ha de complir", ha dit Ribera. De la mateixa manera, les ofertes han d'incloure el valor total, també amb l'IVA.



Ofertes enganyoses

Les empreses poden fer front a fer front a sancions de fins a 10.000 euros si l'ACC tramita un expedient sancionador. De moment, ja estan investigant 10 empreses d'electrònica, grans magatzems, electrodomèstics, esports, mobiliari, roba i complements d'Internet per incidències detectades durant les jornades de promocions d'enguany. L'any passat, Consum va acabar sancionant dues companyies per ofertes enganyoses.

"El que més detectem és que dos o tres mesos abans el preu s'apuja i es diu que es fa un descompte quan en realitat no hi és. Per això, reclamem que ens passin la fluctuació de preus durant sis mesos quan fem un requeriment", explica Ribera.

"Demanem un control específic. Les rebaixes estan molt ben regulades però sembla que ens les hem carregat. Aquí demanem el mateix, que tots respectem les mateixes regles del joc", diu el president de Barcelona Comerç, que reclama que "no es vengui sota marge". "Si no, al final, desertitzaran a poc a poc el comerç de la ciutat i dels barris", avisa.

Segons dades de l'entitat de comerciants barcelonina del mes de setembre, 3.500 de les botigues dels eixos comercials no ha sobreviscut a la crisi, cosa que ha deixat sense feina 9.000 persones. D'aquí que moltes de les que quedin optin per fer promocions ara. "Ens hi sumem perquè no ens queda cap altra opció que vendre. No és una campanya que ens representi, però ens veiem obligat a sumar-nos-hi, amb un descompte raonable", afegeix el president de Barcelona Comerç, que creu que un 40% dels comerços dels eixos barcelonins participen al 'Black Friday'.

Una xifra molt similar a la que es calcula per tot el territori, ja que, segons el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme entre un 40 i un 45% d'establiments participaran en una campanya que veuen com la "més digital i decisiva de la història".

En aquest any en què es preveu un increment de les compres per Internet, la directora de l'ACC recomana desconfiar de les ofertes exagerades i recorda que el consumidor sempre té 14 dies per poder tornar el que ha comprat. En la mateixa línia, el representant de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) Miquel Herrero recomana assegurar-se que les ofertes que es troben a les xarxes "siguin veraces" i que no es compri sense "invertir temps a buscar la màxima informació a les botigues que hi ha al mercat".

D'altra banda, PIMEComerç constata que aquest any un 70% de les botigues faran promocions o ofertes abans del 7 de gener, la data habitual d'inici de la campanya. "Sabem que aquestes són rebaixes avançades que disminueixen el nostre marge de benefici i no són el que més ens agrada abans de començar la campanya de Nadal però no et queda cap altra opció que sumar-t'hi", indica Vendrell.