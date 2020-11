Pimec es querella contra el president de les cambres de comerç catalanes

«La paciència té un límit ». Contundent, el president de Pimec, Josep González, ha assegurat que la seva organització ha presentat una querella contra el president del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, Joan Canadell per injúries. El conflicte sorgit arran de la proposició de llei de JxCat i ERC per garantir finançament públic i representativitat institucional a les cambres catalanes ha desembocat ja en una baralla jurídica en què predomina la tensió entre Pimec i Canadell, de la junta directiva aquest va formar part.

Aquesta iniciativa de regular les càmeres mitjançant el tràmit de lectura única, és a dir, d'urgència, al seu torn, ha provocat que els agents socials, a més de Pimec, l'altra patronal Foment del Treball i UGT i CCOO de Catalunya, hagin fet pinya en contra. Patronals i sindicats consideren que vulnera la Constitució i l'Estatut, la qual cosa neguen rotundament tant la Cambra de Barcelona com el Consell de Cambres, que agrupa els 13 organismes camerals i que presideix Joan Canadell, que va formar part de la candidatura independentista que es va imposar en les eleccions camerals.

Les declaracions de Canadell de la setmana passada en què assegurava que «hi ha patronals que fa 25 anys que no trien president i s'escull a dit» han estat la gota que fa vessar el got. Des Pimec asseguren que l'entitat «fa eleccions cada quatre anys, com obliguen els seus estatuts i ell (Canadell), ho sap perquè es va voler presentar a les eleccions de Pimec de l'any 2014 però no va poder concórrer en no poder reunir els mínims requisits per fer-ho».

D'altra banda, proposició de llei de càmeres, que garantiria finançament públic i representativitat institucional a aquests organismes, va quedar encallada aquesta setmana al no ser inclosa per la en el Paralment de Catalunya.

Encara que ERC es va sumar a la proposició de llei, Pere Aragonès, hauria fet arribar als agents socials un missatge de tranquil·litat en el sentit que no es tramitaria, segons afirmen fonts coneixedores d'aquest compromís. Al seu torn hi ha els quatre diputats del PDeCat, que formen part de JxCat, i que tampoc la veuen amb bons ulls aquesta proposta que va ser un compromís de l'expresident Quim Torra amb Canadell.