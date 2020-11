El sector de la logística és l'únic que augmentarà les contractacions al Nadal

Botigues amb restriccions d'aforament, centres comercials semideserts, restaurants sense sopars d'empresa i discoteques sense festes de Cap d'Any. El coronavirus planteja una campanya de Nadal totalment atípica que tindrà un efecte directe en el nombre (i tipus) de contractacions que es faran en aquesta recta final de l'any. És molt probable que aquest any sigui la campanya més discreta en els últims cinc anys i amb un component fortament digital.

La primera estació de la marató nadalenca de dates dirigides al consum massiu ha estat el Black Friday, en la seva versió més online. Les previsions de les empreses de treball temporal eren que la logística necessitaria més mans, mentre que la resta de sectors amb prou feines generaria noves contractacions. Si es posa el focus únicament en la setmana del Black Friday, la consultora Adecco calculava que hi haurà hagut 184.000 nous contractes, una xifra semblant a la de l'any passat. Aquests dies, el que deixaran de contractar les botigues físiques ho compensaran les cadenes logístiques.

No obstant, si s'amplia el focus a tota la campanya de Nadal, quan la restauració guanya pes, la contractació baixarà. En termes absoluts, hi haurà un terç menys de contractacions que la campanya de l'any passat, segons xifres recopilades per la consultora Randstad. Si l'any passat es van firmar des del novembre fins al gener 441.554 contractes, aquest any se'n preveuen uns 289.280. Serà la campanya més discreta des del 2015, en plena sortida de la crisi financera.

El gabinet d'aquesta empresa de treball temporal anticipa una caiguda generalitzada de la nova contractació de prop del 40% a Catalunya, amb importants matisos per sectors. En un costat hi ha la creu: el comerç i l'hostaleria amb prou feines fitxaran temporals per cobrir l'augment de la demanda i buscaran aquestes mans reactivant treballadors de l'ERTO, ja que les clàusules actuals per accedir als ajuts per als ERTOs de la covid impedeixen fer noves contractacions, externalitzar serveis o pagar hores extres a les firmes que tinguin treballadors en suspensió. I a l'altre costat hi ha la cara, ja que el sector de la logística, especialment el de la paqueteria, sí que creixerà en ocupació.

«Hem ampliat tant l'espectre de consumidors de compra online com l'espectre de productes que comprem d'aquesta manera», apunta el director de Randstad Research, Valentín Bote. Això es tradueix directament en noves contractacions per cobrir el buit (obligatori en molts casos) del consum en botiga física, situació que s'evidencia des de l'inici de la pandèmia. Les dades de l'última enquesta de població activa de l'INE ho constaten, ja que en l'últim trimestre els ocupats en activitats postals han augmentat un 24,1%.

Les dades de Randstad apunten en la mateixa direcció que les de la patronal de les empreses d'ocupació temporal Asempleo. Segons explica el director del seu gabinet tècnic, Alejandro Costanzo, les ETT tancaran l'any per sota de la cota d'un milió de contractes firmats, una caiguda d'entre el 10% i el 12% respecte l'any anterior. Perfils com dependents comercials, promotors, reposadors i personal per a l'atenció al client amb prou feines firmaran contractes aquest any, explica.