El registre d'autònoms per demanar ajuts del govern català accepta més de 16.000 sol·licituds en un matí

El registre d'autònoms per demanar ajuts del Govern accepta més de 16.114 sol·licituds en el primer matí en marxa, segons assegura el Departament de Treball, encarregat de gestionar l'eina. Segons la conselleria, la tramitació de peticions per accedir a les subvencions –que encara no se sap quina dotació pressupostària total tindran– ha funcionat correctament i "a un ritme constant de 100 peticions per minut". El tràmit es podrà dur a terme fins al 7 de desembre i es tracta d'un procés "simplificat" per accedir a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris. A diferència de la convocatòria anterior, l'ordre d'arribada de les sol·licituds no atorga preferència, per tant, la inscripció a la plataforma es pot fer durant tot el termini.

En aquesta ocasió, no s'ha produït cap allau d'inscripcions pendents de validar tal com va passar fa dues setmanes. La lentitud i les incidències van marcar la primera tongada de peticions d'ajudes destinades a 10.000 autònoms que es van esgotar en poc més de 24 hores. Després de dos dies de problemes informàtics i de col·lapse en el web per sol·licitar-les, la problemàtica va acabar amb la cúpula del Departament de Treball cessada i amb la Generalitat havent de replantejar-se el sistema per concedir les ajudes, evitant tornar a entregar-les per concurrència no competitiva.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va demanar disculpes pel col·lapse i es va comprometre a què l'executiu milloraria el sistema. Una setmana després, es va fer públic que la conselleria que encapçala Chakir el Homrani rellevava el secretari general del Departament, Josep Ginesta, per Oriol Amoròs.

Les competències que Ginesta tenia en l'àmbit de Treball han recaigut des de llavors en Enric Vinaixa, que les ha assumit al costat de la tasca actual que desenvolupa com a director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.