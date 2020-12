Els gironins es gasten 43 milions d'euros menys en hipoteques des de l'esclat de la crisi

L'import de les hipoteques a Girona ha baixat en 43 milions d'euros des de l'esclat de la pandèmia el març passat. Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de gener a març es van signar 2.986 hipoteques a la província, 736 menys que durant el mateix període del 2019. I l'import total va ser de 416,2 milions d'euros, mentre que l'any anterior va ser de 448,3 milions d'euros.

Al conjunt de Catalunya la contractació d'hipoteques va tornar a recuperar-se després de les caigudes dels últims mesos. Segons va recollir ACN, a Catalunya es van firmar 3.968 hipoteques durant el mes de setembre, un 6,3% més respecte al mateix període de l'any anterior i un 42,4% més en comparació amb el mes d'agost. En total, al territori es van prestar 638,3 milions d'euros, un 13,1% més en termes interanuals.

De fet, Catalunya és la segona comunitat on més capital es va repartir durant el setembre, superada només per Madrid (1.000,5 milions d'euros). D'altra banda, és la tercera regió amb més hipoteques constituïdes, novament per darrere de Madrid (5.077) i Andalusia (5.030).

No obstant això, Catalunya es presenta com una de les comunitats on menys va créixer el nombre d'hipoteques constituïdes al setembre.

Al conjunt de l'Estat se'n van registrar 26.878, xifra que representa un creixement del 18,4% respecte a l'any passat. Únicament el País Basc (+0,8%) i Navarra (-20,6%) presenten creixements inferiors.