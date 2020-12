Xavier Casas, reescollit com a secretari general d'UGT a les comarques gironines

Xavier Casas ha revalidat el seu càrrec de secretari general d'UGT a les comarques gironines. Casas va accedir al càrrec el 2015, en substitució de Dolors Bassa. Aquest dilluns s'han fet les votacions dels delegats de la intercomarcal del sindicat i un 96% dels votants l'ha escollit com a secretari general, renovant a Casas per quatre anys més. El secretari general estarà acompanyat per Jorge Iglesias (secretari d'organització), Sofía Geli (secretaria sindical), Gemma Martínez (secretaria de Polítiques Socials, Igualtat i Ocupació) i Sílvia Quevedo (secretaria de Salut Laboral i Relacions Institucionals).