Girona lidera el descens de vendes de cotxes i motos aquest any a Catalunya

Els gironins han matriculat 10.445 vehicles nous entre els mesos de gener i novembre, fet que suposa un descens del 33% respecte al mateix període de l'any passat. Una crisi que també viu el sector de les dues rodes, ja que les vendes de motos i ciclomotors a Girona cauen un 18% des de principis d'any. En ambdós casos es tracta de les baixades més acusades en el conjunt de Catalunya, on el mercat també s'ensorra, però una mica menys (-31,9% i -5,4%, respectivament . En canvi, en el conjunt d'Espanya, les dades són una mica pitjors que les de les comarques gironines.

La patronal catalana de la Distribució d'Automoció va alertar ahir que «l'onada negativa de la tendència en les matriculacions es pot accentuar si no es fan cas als reclams que exigim a escala estatal i autonòmica». Entre aquests, destaquen «els nous impostos i els ja existents, sense justificació amb la situació actual».



Nova normativa

La patronal catalana s'ha adherit a la preocupació manifestada per les associacions nacionals del sector davant la previsió que prop del 50% dels vehicles que es vendran l'any 2021 veuran incrementada la seva tributació en el moment de la compra per l'entrada en funcionament de la normativa europea WLTP. El sistema de mesuraments WLPT perfecciona el sistema anterior, el NEDC i dona un resultat de càlcul superior i més ajustat que l'actual. La norma europea no persegueix incrementar la fiscalitat sinó millorar el càlcul de les emissions dels vehicles

Amb la doble espasa de Dàmocles sobre el cap (la implantació plena de la norma WLTP i el límit de 95 grams d'emissions de CO2), el sector afronta la carrera per la descarbonització amb un temor fundat. En aquests moments la mitjana d'emissions a Espanya és de 107,5 grams, lluny encara dels 95 que proposa la Unió Europea.

Les noves normes llastaran molt el mercat i els fabricants esperen que al desembre es pot maquillar una mica les vendes, tot i que no ho tenen clar. Per al president de Suzuki, Juan López Frade, «l'entrada de la WLTP ens matarà. També l'entrada del límit dels 95 grams a Europa. Amb la WLTP tots els vehicles pujaran els seus nivells homologats i això vol dir que automàticament pujaran els seus preus, ja que canviaran de tram impositiu. Actualment només paguen impost de matriculació un 20% dels models, i amb el canvi a WLTP seran més del 50% dels models els que pagaran pujant el seu preu al mínim un 4,75%», afirma el directiu.

En aquest sentit, des de les associacions Anfac, Faconauto i Ganvam, adverteixen que «la norma europea a Espanya sí que implica una pujada de l'impost dels vehicles del 5%. Aquest efecte no es dona en tots els països europeus, que no sempre tenen impost de matriculació, però, en aquells on sí passaria, com França i Portugal, s'han aprovat modificacions de l'impost perquè el WLTP funcioni sense apujar els impostos».



Plans que no funcionen

Els plans de suport a el sector llançats pel Govern sembla que no estan tenint efecte. Ni el Moves ni el Renove. En aquest sentit, Juan López Frade considera que «serà un any desastrós. Ens situarem en un escenari propi de la crisi de 2008. El Pla Moves no està funcionant com devia, en el sentit que la seva gestió queda en mans de les comunitats autònomes i que algunes com Múrcia, Extremadura i Ceuta encara no ho han posat en marxa. És inacceptable».