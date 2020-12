La crisi de la Covid afectarà més la Costa Brava que l'interior de Girona

La Costa Brava patirà molt més els estralls de la crisi de la covid-19 que l'interior de Girona. No només pel pes que hi té la indústria, sinó perquè la destrucció d'ocupació al sector serveis –sobretot, a l'hostaleria i el comerç- ha estat molt més acusada al litoral que a les comarques de muntanya. El catedràtic de la UAB i autor de l'Anuari Econòmic del BBVA, Josep Oliver, augura que, de fet, el sector serveis destruirà aquest any tota l'ocupació creada a partir del 2007 "i caldrà tornar a començar". Per contra, assegura que l'impacte del coronavirus a la indústria gironina serà "transitori". Oliver preveu que, si hi ha vacuna i es manté el finançament per als ERTO, el segon semestre del 2021 pot ser "de forta recuperació".