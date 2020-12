El Grup Peralada perd fins a dos milions d'euros al mes pel tancament dels seus casinos

El Grup Peralada ha esclatat i denuncia ser objecte d'un «greuge comparatiu» per part de la Generalitat. La companyia propietat de la família Suqué Mateu reclama a l'executiu català que li permeti sortir de la indefinició actual, que els fa mantenir els seus tres casinos a Catalunya tancats (Barcelona, Peralada i Tarragona), fins i tot més enllà del pla de desescalada de quatre fases dissenyat pel Govern (23 de novembre, 7 i 21 de desembre i 4 de gener)

El conseller delegat de l'empresa, Javier Carrasco, assegura que les pèrdues mensuals per aquest tancament se situen entre els 1,5 i els dos milions d'euros. Segons explica, després del confinament de març a juny, després de l'última resolució de la Generalitat per afrontar la segona onada del virus, el tancament dels casinos ha quedat com si fos indefinit. Mentre que per a altres sectors s'han establert obertures parcials o graduals, per als casinos, no, afirma.

Per ara, els seus més de 1.000 empleats segueixen en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), però es mantenen una sèrie de costos que, segons afirma Carrasco, suposen unes pèrdues de fins a dos milions mesuals. «Cal sortir d'aquesta incertesa i d'aquest greuge comparatiu», avisa alhora que qualifica aquesta decisió d'«injusta». «No ha passat en cap altre país», assegura. El representant de Grup Peralada assegura que els establiments, a l'interior hi ha bars i restaurants que també romanen tancats, compleixen amb totes les normes sanitàries i de distanciament social. «Som igual o més segurs que altres activitats a les quals deixen obrir», sentencia.

El Grup Peralada és un gran conglomerat empresarial amb diverses línies de negoci. A Girona, a banda de l'explotació del casino empordanès, és propietari de Caves i Vins Castell de Peralada i promotor del Festival Castell de Peralada.