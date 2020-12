Els accionistes de CaixaBank donen llum verda a la fusió amb Bankia

La majoria d´accionistes de CaixaBank va votar a favor del projecte comú de fusió amb Bankia amb l´objectiu d´impulsar una entitat «més sòlida, més eficient i més rendible» que preveu convertir-se en el major banc d´Espanya, amb el nom de CaixaBank, amb seu social a València i seus operatives a Madrid i Barcelona.

Així ho va anunciar el president de CaixaBank, Jordi Gual, durant la Junta Extraordinària celebrada ahir al Palau de Congressos de València, en una cita que ha qualificat d´«històrica» per al futur de l´entitat, que compta amb més de 115 anys d´història. Ara, considera que Bankia serà «el millor soci» per afrontar els reptes als quals s´enfronta el sistema bancari. Més de 15.400 accionistes, entre presents i representats, han participat en la trobada, amb el qual s´ha registrat el 70,3% del capital social. La resta de l´ordre del dia, que incloïa el nomenament dels nous consellers després de la integració, també ha sigut aprovat per la junta.

La junta va aprovar així la fusió per absorció de Bankia per part de CaixaBank, amb l´extinció de la primera i el traspàs en bloc de tot el seu patrimoni, a títol universal, a la segona. Una decisió que ja va ser aprovada també per la junta extraordinària d´accionistes de Bankia dimarts passat, 1 de desembre, que es va celebrar també en el mateix Palau de Congressos de València.

Amb l´aprovació del projecte de fusió per part dels accionistes, es preveu que la fusió es materialitze durant el primer trimestre del 2021 (sempre subjecte al fet que s´obtinguen les autoritzacions regulatòries i administratives corresponents) i que la integració operativa entre les dos entitats s´execute abans de finalitzar el 2021. El conseller delegat de CaixaBak, Gonzalo Gortázar comptarà amb despatxos a Barcelona, Madrid i València.