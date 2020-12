GM Food ven 37 establiments a un fons d’inversió suec per 152 milions

GM Food ha fet caixa amb la venda de 37 dels seus 71 centres Cash&Carry al fons d´inversió suec AB Sagax. El gegant gironí de la distribució alimentària, amb seu a Vilamalla, ha traspassat la propietat d´aquests supermercats majoristes per un cost de 152 milions d´euros, tot i que hi seguirà com a inquilí.

Entre els immobles que ara formen part d´AB Sagax n´hi ha 12 de la província de Girona en diferents localitats, entre elles els Gros Mercat de Figueres, Olot, Palamós, Blanes o Girona ciutat. Tots ells sumen una superfície de més de 32.000 metres quadrats, segons figura a la pàgina web de la firma inversora.

La resta són centres que la companyia gironina posseïa a Albacete, Burgos, Barcelona, Cadis, Castelló de la Plana, Eivissa, La Rioja, Las Palmas, Lleida, Menorca, Múrcia, Salamanca, Tarragona i Tenerife, i la superfície llogable total supera els 172.000 metres quadrats.

Segons va recollir el rotatiu econòmic Expansión, amb aquestes noves adquisicions AB Sagax engrossa la seva llarga llista de propietats arreu d´Europa. La major part es troben a Estocolm i Hèlsinki, però també n´hi ha desenes a París, Madrid i Barcelona.

En total, compta amb 698 propietats repartides en 3,5 milions de metres quadrats, la major part d´elles grans edificis industrials.

GM Food segueix buscant comprador després que els seus propietaris, el conglomerat xinès Bright Food, anunciessin la intenció de vendre la companyia de Vilamalla, la més gran de Girona amb un volum de negoci superior als 1.100 milions d´euros l´any 2019. Entre les empreses que han mostrat interès per fer-se amb el negoci hi ha els seus competidors, els catalans HD Covalco, per un import que podria rondar els 200 milions d´euros, tot i que la distribuïdora encara no ha mogut fitxa. L´any 2015 Bright Food va comprar el 100% de GM Food als antics propietaris, la família Miquel, per 110 milions d´euros.