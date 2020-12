La Cambra de Barcelona ha engegat un procés intern per determinar quina viabilitat podria tenir la creació d´una nova entitat bancària a Catalunya i ha iniciat contactes amb empreses del sector financer. Ho ha fet després de detectar a través d´una consulta que el 92,5% de l´empresariat creu que aquest organisme hauria de participar en la creació d´un banc autòcton. Segons un comunicat, només un 4,39% creu que no ho hauria de fer i un 3,10% opta pel no sap/no contesta.