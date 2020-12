CUSTODI, EL GUARDIÀ DE LES INVERSIONS

Invertir en borsa significa comprar accions o títols d´empreses o de diferents valors, fons d´inversió, etc., així com matèries primeres, divises, etc., ja que aquests títols que vam comprar no els té l´inversor físicament, ni en una targeta de crèdit, ni en un compte físic, sinó que queden en un altre lloc, a càrrec del custodi, el guardià dels seus títols.

El custodi no és una persona física; és el banc o entitat que manté aquests títols o accions des que les vam comprar fins que vam decidir vendre-les. Tot i que és una figura que passa desapercebuda per al gran públic, la seva tasca és molt important, ja que la guarda té un gran valor per a nosaltres i per al mercat.

La relació que té el custodi amb els diferents operadors es basa en la confiança, ja que en ell dipositen grans quantitats de diners convertides en títols, o participacions de fons. Per tant, les entitats que aspiren a ser custodis de títols han de complir uns requisits molt exigents. Cal no oblidar que aquest tipus d´entitats guarden valors, no diners.

Cada compravenda que s´executa en els mercats comporta un intercanvi de títols que canvien de propietari (del venedor a comprador). El custodi és qui materialitza aquesta operació i qui realitza el seguiment en cas de "splits" i pagaments de dividends de les accions que custodien. Amb el pas el temps, d´altra banda, han diversificat i ara també ofereixen al client assessorament fiscal o financer.

La missió del custodi és vital per al mercat, ja que guarda el que realment té valor per a aquesta indústria. Són entitats que guarden en el seu haver títols valorats en bilions d´euros. Davant xifres tan elevades, la seva tasca es torna imprescindible, doncs aporta la confiança necessària per a l´operativa dels mercats.

A l´hora d´invertir, hem de recordar que les accions no estaran físicament en el nostre poder fins que no les convertim en diners, és a dir, fins que les posem a la venda. Mentrestant, serà el custodi, fidel guardià de la borsa, el qual les mantindrà en un lloc segur.

Un dels aspectes més positius per als inversors des de l´arribada de les plataformes digitals, i les APPs del nostre telèfon mòbil, ha estat la baixada notable de les comissions. La digitalització ha aconseguit baixar els costos i transmetre part d´aquest estalvi als clients, permetent invertir cada vegada en més productes i fer-ho d´una forma molt més econòmica.