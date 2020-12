Espanya podrà vetar la compra d’empreses per part d’europeus

El Consell de Ministres va aprovar la setmana passada noves mesures per reforçar la solvència de les empreses, evitar una cascada de fallides després del 31 de desembre i protegir d´una possible compra hostil per part d´inversors estrangers de les companyies de sectors estratègics la valoració borsària de les quals està desplomada per efecte de la pandèmia.

Des del març, les inversions directes estrangeres procedents de països extracomunitaris i destinades a sectors estratègics necessiten autorització del Govern. A partir d´ara i fins al 30 de juny, aquesta mena d´acció d´or de l´Estat també serà preceptiva per a les inversions procedents de la UE i de l´Associació Europea de Lliure Comerç destinades a empreses cotitzades d´aquests sectors estratègics (o en no cotitzades si la inversió supera els 500 milions). Per a les inversions d´origen extracomunitari, el control previ es manté sine die.

Igual que en el decret del març, els sectors estratègics afectats pel control d´inversions exteriors fan referència a àrees tals com energia, transport, aigua, sanitat, comunicacions, defensa, ciberseguretat o mitjans de comunicació, entre d´altres.

Les mesures estan contingudes en el reial decret llei de mesures urgents de suport a la solvència empresarial que ha aprovat aquesta setmana el Consell de Ministres i que modifica les condicions dels crèdits bancaris avalats per l´Estat a empreses, pimes i autònoms a través de l´ICO: el termini màxim de venciment s´estendrà en fins a tres anys, a un màxim de vuit, i s´afegirà un any addicional de carència en els pagaments, fins als dos exercicis. Les empreses o autònoms que sol·licitin l´ampliació de terminis no hauran d´estar en mora ni sotmesos a procediments concursals. A més, s´amplia fins al 30 de juny del 2021 el termini de concessió de les dues línies de fins a 14.000 milions d´avals públics gestionats per l´ICO.

L´objectiu de totes aquestes mesures, segons la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, és «evitar que empreses viables puguin acabar caient per problemes transitoris» derivats de la pandèmia i «ajudar aquells projectes que temporalment puguin passar tensions de liquiditat o desequilibris patrimonials» per les restriccions sanitàries.

La vicepresidenta va deixar per a «les properes setmanes o mesos» l´aprofundiment en aquestes mesures, amb la possibilitat que l´Estat pugui entrar en el capital de pimes. També va deixar per a un Consell de Ministres posterior l´aprovació d´ajuts per als sectors d´hostaleria, restauració, cafeteries i comerç, d´acord amb les administracions autonòmiques i locals, després de monitoritzar els efectes del rebrot del virus.

Per evitar una cascada de fallides a partir de l´1 de gener, s´amplia des del 31 de desembre fins al 14 de març la suspensió del deure de sol·licitar el concurs de creditors, així com l´obligació del jutge d´admetre les sol·licituds de concurs necessari pels creditors.